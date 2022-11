Sport Boys: Jean Deza y Diego Penny serían nuevos fichajes del club para el 2023

Jean Deza y Diego Penny sería los refuerzos de Sport Boys la próxima temporada.

El club Sport Boys no ha confirmado quien será el su nuevo técnico para la temporada 2023. El estratega Nolberto Solano confesó que era el elegido, agradeció por la oportunidad, pero por temas personales declinó a la oferta. Sin embargo, la directiva ‘rosada’ estaría cerca de sumar al equipo al mediocampista Jean Deza y el portero Diego Penny con miras a la temporada 2023.

El técnico argentino Omar Asad es una opción para dirigir a los ‘rosados’. En tanto, los del Callao están reforzando su equipo para el 2023. Las opciones, más cercanas, como posibles refuerzos son las de Deza y Penny. Todo estaría muy avanzado y no faltaría nada para que se pongan la camiseta de ‘la misilera’ la próxima temporada. Primero se dará conocer quién será el nuevo DT.

El extremo del ADT de Tarma jugó 24 partidos y anotó 5 goles esta temporada. Está en la mira de otros equipos de provincia, pero su prioridad sería quedarse en Lima.

La salida de Patricio Álvarez del equipo del Callao hizo que busquen su reemplazo. En un primer momento, se habló de Salomón Libman, pues contaba con la aprobación de Solano, quien en ese iba a ser el DT del club. Días más tarde; Diego Penny despertó el interés de los ‘chalacos’ porque se había desvinculado de Alianza Atlético.

En suspenso

Los aficionados del club chalaco, están a la espera de los anuncios por parte de la directiva de Sport Boys: la confirmación del técnico y refuerzos. El último pronunciamiento del gerente deportivo, Martín Hidalgo, fue antes del final de la Liga 1 2022.

¿Se prende?

Unos día atrás, Sebastián Penco fue visto reunido con Martín Hidalgo, gerente deportivo de Sport Boys, y lo que hizo pensar a todos que su regreso estaría muy cerca. Pero no hubo ningún anuncio oficial al respecto. La intención de que la ‘Motoneta’ regrese al club está sobre la mesa y lo más probable es que se concrete porque hay intención de ambas partes.

“El hincha me quiere mucho, hicimos una linda relación en estos dos años y medio. Siempre van a estar en mi corazón, ojalá se pueda abrir la posibilidad porque es un club que quiero mucho. Ellos tienen la intención y vamos a ver que proponen y ojalá que sea para el bien de los dos. El hincha es muy cariñoso conmigo, siempre está agradecido, piden mi vuelta, me han seguido durante todo el año, el cual fue complicado para el club”, declaró el delantero Penco a GolPerú.

El goleador argentino contó detalles de su salida del Callao el año pasado. Aseguró que hubo mal manejo y espera que eso haya cambiado. “Antes de irme hablé con el entonces director deportivo ‘Patucho’ (Villanueva), quien me dijo que el entrenador (Ytalo Manzo) no iba a contar conmigo. Me pareció un poco raro, con el tiempo me enteré que las cosas no fueron así. Fue una administración nefasta que le hizo mucho daño al club, y hoy el equipo está pagando las consecuencias”, aclaró.

