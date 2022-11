Adrián Ascues descartó fichar por Universitario de Deportes y Sporting Cristal

Aldo Olcese y Adrián Ascues fueron volantes de Deportivo Municipal.

Adrián Ascues fue uno de los jugadores jóvenes más destacados de la Liga 1 2022. Por este motivo, al terminar su contrato con Deportivo Municipal, varios clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal se mostraron interesados en ficharlo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, según Aldo Olcese, reveló que el futuro del volante de 20 años estaría lejos de ambos equipos.

“Lo llamé y no sabe absolutamente nada del tema con Universitario de Deportes. Ahorita se encuentra de vacaciones en una playa, pero lo que sí me dijo es que ya terminó contrato con Municipal. No va a seguir en el club. Además, me desmintió al decirme que no iba a ir a Sporting Cristal, algo que se venía hablando hace meses, y me dijo que está tranquilo esperando lo que le pueda decir su representante”, comentó en A Presión.

Olcese está muy vinculado a ‘La Academia’, equipo del cual es hincha, donde se retiró en 2015 y en el cual ejerció como gerente deportivo el 2021. Por este motivo conoce a Ascues, quien salió de las divisiones menores del ‘Cuadro de la Comuna’, por lo que su testimonio tendría mucha credibilidad.

Adrián Ascues fue clave para que Deportivo Municipal salve la categoría.

El mediocampista que cumplió 20 años el pasado 20 de noviembre fue una de las grandes apariciones del futbol peruano, ya que a su corta edad se consolidó como titular en el ‘Muni’, siendo importante tanto para Hernán Lisi como para Juan Pajuelo, quien lo reemplazó los últimos meses como entrenador. En total disputó 31 partidos en la temporada y marcó 10 goles, una gran cifra para un futbolista que no se desempeña como delantero.

Cabe señalar que Deportivo Municipal le realizó una oferta de renovación que incluía facilidades para salir al extranjero. No obstante, tras casi un mes sin respuesta, todo indica que Ascues tiene el objetivo de tomar nuevos retos.

En octubre de este año, el periodista mexicano Luis Cuevas reveló a Latina que el Necaxa de la Liga MX estaría interesado en los servicios del volante, pero que no había nada concreto: “La información es escasa, pero Ascues sí está en el radar. De que existe un interés, existe, como existe por otros”, mencionó.

Una de las virtudes de Adrián Ascues es el remate de fuera del área.

Ángel Comizzo nuevo técnico de Municipal

Muy aparte de la salida de Adrián Ascues, en Deportivo Municipal ya iniciaron su planificación para la temporada 2023, en la que aspiran a pelear por clasificar a un torneo internacional. En este contexto, anunciaron el fichaje de Ángel Comizzo como nuevo entrenador. La última experiencia del ‘Indio’ como entrenador fue en Universitario de Deportes, a quien dejó a mediados de 2021 tras perder un clásico con Alianza Lima. Su historial en el futbol peruano tiene buenas y malas, ya que con la ‘U’ salió campeón en 2013, subcampeón el 2020 y clasificó a Copa Libertadores como Perú 4 en 2019. No obstante, también descendió a segunda división con César Vallejo en 2016.

Mediante una publicación en redes sociales, la ‘Academia’ anunció la salida de Michael Sotillo, Franco Medina, Lucas Trejo, Freddy Yovera y Kevin Moreno. De esta forma ya son 8 los jugadores que dejan el equipo. Los otros son Diego Melián, Roberto Ovelar y el mencionado Ascues.

