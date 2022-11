Fichajes de la Liga 1: Federico Alonso cerca de Cusco FC

Federico Alonso sería el refuerzo para la defensa de Pablo Peirano en Cusco FC.

Federico Alonso sumaría su cuarto año ininterrumpido en el fútbol peruano. Tras anunciarse su salida de Universitario de Deportes luego de tres temporadas, el defensor uruguayo estaría cerca de estampar su rubrica para continuar su carrera en la Liga 1 y defender la camiseta de Cusco FC en el 2023.

El zaguero central de 31 años podría recalar en el nuevo inquilino de la primera división del fútbol peruano, que logró su cupo en el torneo al coronarse campeón de la Liga 2.

“Conversaciones avanzadas para que el defensa uruguayo Federico Alonso sea jugador de Cusco FC”, informó el periodista deportivo Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter.

El charrúa llegó en 2020 por pedido de su compatriota Gregorio Pérez y dejó el cuadro de Ate con un total de 73 partidos en tres temporadas, marcando siete tantos durante su estancia en el club. En el 2022 participó en un total de 29 cotejos y se hizo presente tres veces en el marcador.

Federico Alonso llegará a Cusco FC, según Gustavo Peralta. (Twitter)

Federico Alonso y su despedida en la ‘U’

Tras conocerse hace un par de semanas que no continuaría en Universitario de Deportes, Federico Alonso hizo público un sentido mensaje de agradecimiento por los años vividos en equipo ‘crema’.

“Agradezco a todo el pueblo crema y un país que me abrió las puertas durante estos tres años. Con aciertos y errores pero con la conciencia tranquila de que deje lo mejor de mi cada día. He podido disfrutar el mundo ‘crema’, el cuál me sorprendió siempre en cada lugar. Voy a estar siempre agradecido a mis compañeros, funcionarios, hinchas y mi familia por su apoyo incondicional. ¡Gracias! Y dale ‘U’”, escribió el uruguayo en sus redes sociales.

Te puede interesar: Federico Alonso salió de Universitario con sentido mensaje: “Dejé lo mejor de mí cada día”

Federico Alonso y su despedida de Universitario en Instagram.

Cusco FC: fichajes y salidas

Tras conseguir el ascenso de forma indiscutido, Cusco FC inició la planificación de su equipo para la temporada 2023, uno de los principales artífices de dicho logro fue el entrenador Pablo Peirano. Por su buena campaña, la directiva del cuadro negro y dorado decidió extender su vínculo.

Con el director técnico asegurado, la escuadra cusqueña también confirmó la continuidad de piezas importantes del equipo como el panameño Abdiel Ayarza, el uruguayo Felipe Rodríguez, Miguel Aucca y Horacio Benincasa.

El exjugador de Cienciano fue una de las figuras de la Liga 2 anotando 12 tantos en 19 encuentros, mientras que ‘Felucho’ participó en 20 tantos del equipo, marcó nueve y asistió en 11.

Pablo Peirano continuará al frente de Cusco FC. EFE/Ernesto Guzman)

Te puede interesar: Universitario: representante de Abdiel Ayarza confirmó interés de los ‘cremas’ en el panameño

En cuanto a salidas, se anunció que el volante Matías Abisab no seguirá en la institución tras dos temporadas. Jared Ulloa, atacante de 20 años, tampoco renovará su contrato. El ‘Avión’ Manuel Corrales decidió ponerle fin a su carrera deportiva y retirarse a los 40 años de edad.

El único refuerzo confirmado hasta la fecha es Alonso Yovera. El defensor de 21 años llega procedente de Deportivo Municipal. En la reciente edición de la Liga 1 jugó un total de 17 partidos. Fue citado por el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, para los microciclos del mes de noviembre.

Cusco FC retorna a la máxima categoría del balompié peruano tras descender en 2021 luego de que el TAS anuló un triunfo obtenido en mesa por el equipo ante Cienciano por una presunta mala inscripción del futbolista Mathías Carpio.

SEGUIR LEYENDO: