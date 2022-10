Universitario: representante de Abdiel Ayarza confirmó interés de los ‘cremas’ en el panameño

Abdiel Ayarza podría tener su tercera experiencia en Perú tras Cienciano y Cusco FC. (Prensa Cusco FC)

El Torneo Clausura se encuentra a pocas semanas de llegar a su final. Concretamente, son dos jornadas las que restan por disputarse para determinar al ganador del segundo certamen del año. Y si bien son solo algunos los clubes los que luchan por la obtención de la Liga 1, hay otros que lo hacen por mantener la categoría. Sin embargo, los directivos ya tienen el próximo año en la mira analizando las posibles salidas y entradas. En ese sentido, uno de los jugadores que está dando que hablar es Abdiel Ayarza, cuyo representante confirmó interés de Universitario de Deportes.

“Hay interés de Universitario y Cienciano, pero Cusco FC tiene la primera opción. Esperamos su propuesta para analizarla y tomar la mejor decisión con relación al futbolista”, manifestó el empresario del futbolista, Ignacio Molino Paz, en entrevista con el diario Depor.

El volante panameño viene de salir campeón de la Liga 2 con Cusco FC, equipo que consiguió el máximo galardón de dicha categoría en la penúltima fecha luego de derrotar por 2-1 a Alianza Universidad con un gol suyo. Al final, sumó 29 puntos en el Torneo Clausura, por lo que se hizo con la Segunda División de manera automática luego de haber ganado también el Torneo Apertura.

Abdiel Ayarza marcó el 1-0 en Cusco FC vs Alianza Universidad por Liga 2.

El futbolista centroamericano fue fundamental en esa conquista, pues no solo fue titular indiscutible, tanto para el argentino Marcelo Grioni (salió en abril), como para el uruguayo Pablo Peirano. A pesar de ser un mediocampista central, sus números son más que destacables: 12 goles en 19 partidos.

Abdiel Ayarza en selección de Panamá

Cabe mencionar, que Abdiel Ayarza también defiende los colores de la selección de Panamá, siendo un habitual convocado. No obstante, desde la llegada del técnico hispano-danés Thomas Christiansen a mediados del 2020, ha sigo relegado al banco de suplentes. Su presencia en las convocatorias no ha sido un tema de discusión en su país, aunque sí el hecho de no ser un fijo en el once inicial, dada su imponencia en el centro del campo y capacidad, tanto para bloquear el juego del rival, como para participar de la elaboración de las jugadas de su equipo, teniendo constantes llegadas al área rival. En total acumula tres anotaciones y una asistencia en 23 encuentros.

Abdiel Ayarza en un partido con Panamá ante México por Eliminatorias para Qatar 2022. REUTERS

Planificación de Universitario para el 2023

Ahora, para entrar en la consideración de Universitario, esta entidad tendría que liberar un cupo de extranjero, ya que los tiene todos copados: Federico Alonso (uruguayo), Claudio Yacob (argentino), Hernán Novick (uruguayo), Luis Urruti (uruguayo) y Alberto Quintero (panameño). De todos ellos, la ‘Flaca’ y el ‘Mago’ tienen contrato hasta el 2023, por lo que los otros tendrían que negociar una eventual renovación de sus vínculos. No obstante, en vista del bajo rendimiento que ha mostrado la mayoría, cabe la posibilidad de que más de uno (aún con contrato) pueda salir del club.

En cuanto a los refuerzos, el administrador de la institución ‘merengue’, Jean Ferrari, indicó que la planificación está a cargo del director deportivo, Manuel Barreto, respondiendo además a la consulta de un posible fichaje de Gabriel Costa. “El tema de refuerzos para el próximo año lo sondeando Manuel Barreto. No me gustaría hablar de nombres (por Gabriel Costa). Lo cierto es que el próximo año la consigna es salir campeón y, para ello, esperamos tener un buen equipo”, comentó el dirigente en Radio Ovación.

De la misma manera, el exfutbolista dio a entender que la situación de Andy Polo (con problemas extradeportivos) dependerá del área deportiva. Asimismo, dejó en claro que ya están trabajando en las renovaciones y posibles contrataciones.

DATO:

Universitario descansará en la fecha 17 del Torneo Clausura, por lo que solo tendrá dos partidos pendientes: ante Sport Huancayo el 23 de octubre y contra UTC el 30 de ese mes. El objetivo es entrar a un torneo internacional: Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

SEGUIR LEYENDO