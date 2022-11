Valeria Piazza se presentó en su programa después de su boda. ¿Y su Luna de Miel?. América TV

Valeria Piazza se casó el sábado 19 de noviembre con su prometido Pierre Cateriano. La pareja dejó boquiabiertos a todos los invitados con la espectacular decoración de la ceremonia y recepción de la noche que hacía referencia a un bosque encantado.

La Miss Perú 2016 se robó el show y protagonizó tiernos momentos en este día especial en su vida. Aunque, su ahora esposo se mostró un poco más introvertido, explicó que no le gustan las cámaras ni ser el centro de atención, pero accedió a una fiesta tan grande como esta por ser el sueño de su amada.

Sin embargo, lo que todos esperaban era que la modelo se ausentara de su bloque de espectáculos en América Televisión, pues acababa de casarse y lo que continúa es la luna de miel. Pese a ello, reapareció en el noticiero del mediodía dejando sorprendidos a los televidentes.

En su presentación, mostró su anillo de matrimonio y se lució como toda una señora. Pero, aclaró que esta visita era para cumplir, pues desde el martes 22 de octubre saldrá de vacaciones por dos semanas, las que durara su viaje de ensueño. Además, explicó que en unas horas iniciaría el vuelo.

“Me voy por 42 horas de vuelo para mi luna de miel. He venido a cumplir hoy día y después ya salgo de vacaciones. Me voy dos semanitas a disfrutar con Pierre”, comentó. Cabe señalar que no especificó hacia dónde será su viaje con su esposo.

Por otro lado, aclaró las críticas hacia su esposo. Y es que, en redes sociales lo han señalado por aparecer con gestos que no parecen demostrar felicidad, pero se trata de su timidez hacia tantas personas y, sobre todos, personajes públicos. Por ello, defendió su forma de ser.

“Yo lo conozco son 12 de relación. Él estaba bastante nervioso, pero para mí ese fue el acto de amor más grande. Le cuesta hablar en público y además, cuando él me conoció yo no era persona pública, nosotros estamos desde los 20 años. Nuestros amigos no son parte de la televisión, pero ahora que yo he entrado a este mundo ya ahora tengo más amigas. Han ido chicos de diferentes programas”, agregó.

Finalmente, reveló que su esposo no puede llevar su anillo de matrimonio en el dedo anular debido a que tiene una operación en esa mano que incluye puntos en ese dedo. Entonces, el aro de la boda no entrada. Además, confesó que tuvo que pagar algunas horas extras en el local de la fiesta porque los invitados querían continuar con la fiesta.

