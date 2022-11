Valeria Piazza y Pierre Cateriano: Todo lo que se sabe del matrimonio de la conductora de televisión

Valeria Piazza se casa con Pierre Cateriano este sábado 19 de noviembre. Instagram.

Valeria Piazza se encuentra a pocas de hora darle el sí a su novio Pierre Cateriano. Ellos se casarán este sábado 19 de noviembre en un ceremonia íntima en una iglesia de Lima.

Poco a poco se ha ido revelando los detalles de su boda. La exmiss Perú contó en una entrevista para ‘América Hoy’ que ha coordinado cada detalle de su boda desde hace un año. Como se recuerda, su novio Pierre le pidió la mano en el 2017, luego de que Valeria participara en el Miss Perú Mundo 2017 en Filipinas.

La conductora de TV comentó que tenía planeado casarse en el 2020, pero debido a la pandemia no lo pudo realizar. Luego, ella y su pareja esperaron un tiempo para poder tener presente a todos sus amigos y familiares en un día tan especial.

Valeria Piazza y su novio Pierre Cateriano van ultimando detalles de su boda. Foto: composición.

Vestido de novia

La bella modelo contó que tiene dos vestidos, uno para lucirlo en la iglesia y otra para usarlo en la fiesta. Como se recuerda, ella viajó junto a Ethel Pozo a España porque fueron invitadas por una marca de vestidos de novia para escoger el suyo.

Cuando retornó a Lima le dijeron que ella había escogido un vestido de la temporada 2023 y que aún no se confecciona, por ese motivo le pidieron que escoja un nuevo modelo. Esto obligó a que lo seleccionará mediante un catálogo, puesto que ya no tenía tiempo para volver a viajar. Y el segundo vestido lo mandó hacer con un diseñador peruano.

El primer vestido fue el que la bella influencer mostró a sus invitadas en su reunión llamado ‘I said yes to the dress’. Ella fue vendada para poder ver por primera vez su vestido, acompañada de su madre, familiares y mejores amigas.

“No había visto mi vestido antes, lo pedí por catálogo y me arriesgué, pero algo me decía que era el indicado. Por eso cuando llegué a Elhanovias me vendaron los ojos para que sea sorpresa. Superó mis expectativas, me lo probé y me enamoré”, escribió en su cuenta de Instagram.

Valeria Piazza ya tiene listo su vestido de novia. Instagram.

Torta de matrimonio

De acuerdo, a lo que la exreina de belleza señaló en el magazine de América TV, su torta tendría ocho pisos con detalles muy sencillos. “Ya tengo todo lo del catering cerrado, también hemos visto el tema de la torta, creo que será de ocho o nueve pisos”, informó.

Invitados

Asimismo, comentó que estaría invitando a su matrimonio a 300 personas entre familiares, amigos y personalidades de Televisión. Entre ellos se encuentran Brunella Horna, Ethel Pozo y Edson Dávila.

¿Quién la llevará al altar?

La influencer, en el mes de julio, le pidió a su padrastro que llama con mucho cariño Chava, ser el hombre que la entregará en el altar porque ella perdió a su padre en un accidente de carro cuando apenas tenía 10 años.

Valeria emocionó con su gesto a su madre Cecilia Vásquez y a su esposo Chava, quien aceptó con mucho gusto. Su novio grabó el emotivo momento y lo compartió mediante sus plataformas virtuales.

La bella modelo también compartió dicho video en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Ayer le pedí a Chava, el esposo de mi mamá, que me llevé al altar el día de mi matrimonio y esta fue su reacción. Gracias por todo Chava”, escribió en el post.

Valeria Piazza le pide a su padrastro que la lleve al altar en un tierno video. Video: Instagram.

Tarjeta de invitación

Ella mostró mediante sus redes sociales la tarjeta de invitación que entregó a todos sus seres queridos para que puedan asistir a la ceremonia y a la fiesta, en el detalló que el código de vestimenta es elegante. La tarjeta es un sobre de color blanco con detalles muy elegantes y sobrios.

Tarjeta de invitación para la boda de Valeria Piazza. Instagram

Orquestas que estarán en la fiesta

Ricardo Rondón en uno de los últimos programas de ‘En Boca de Todos’, reveló que unas de las orquestas internacionales que hará bailar a los invitados de la boda de Valería, será la banda uruguaya Marama. Pero se sabe que tendrá más de una orquesta y una de ellas será de salsa peruana. Valeria ha querido reservar ese dato para mantener el factor sorpresa para sus invitados.

Valeria Piazza revela que tendrá un grupo internacional cantando en su matrimonio | En Boca de Todos

