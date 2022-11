Valeria Piazza muestra todos los preparativos a horas de su matrimonio con Pierre Cateriano

Valeria Piazza muestra el maquillaje y tocado que lucirá en su Matrimonio. América Tv. Estas En Todas

Valeria Piazza mostró en exclusiva cómo se va alistando antes de ir a la iglesia y darle el sí a su novio Pierre Cateriano. La conductora de televisión se enlazó con el programa ‘Estás en Todas’ y mostró los detalles de su maquillaje, peinado, tocado y los zapatos que usará en el día más especial de su vida.

La conductora de América Espectáculos confesó que se encuentra un poco nerviosa y que no pudo dormir en el hotel, donde se está quedando para ir directamente a la ceremonia de su matrimonio.

“Llegó el gran día, estoy despierta desde las seis de la mañana, no puedo más con los nervios. Me está gustando el maquillaje, miren este moño precioso y el tocado es espectacular. Este es el moño que yo quería y lo soñaba”, reveló inicialmente.

Se mostró preocupada por la cantidad de personas que irán a su boda pero también por los votos que escribió porque teme que no podrá contener las lágrimas cuando los diga.

“Estoy bastante nerviosa, creo que he dormido solo tres horas en la noche, tengo el corazón acelerado y creo que va ir mucha gente, eso me pone nerviosa. Además me preocupa los votos, ya los escribí, pero Pierre me leyó el primer párrafo y empecé a llorar”, continuó.

Maquillaje

La novia enseñó un poco de lo que será su maquillaje, ya que faltaba detalles como los ojos y la boca, pero el estilo será muy natural. Christian Matta está a cargo de su makeup. “Me encanta, hemos hecho varias pruebas y me gusta mucho el maquillaje que luciré”, dijo.

Valeria Piazza y el maquillaje que lucirá en su boda. Estas en Todas

Tocado

La pieza que lucirá en el cabello es de la diseñadora Roxana Pardo y quien la peino con un moño bajo a la altura de la nuca es Ronald Marti. “Es una artista, me encantó el tocado y mi moño está listo”, puntualizó.

Valeria Piazza y el tocado que lucirá en su boda. Estas en Todas.

Zapatos

Valeria Piazza tiene cinco pares de zapatos que se los pondrá para cada momento de su matrimonio. Dos pares serán para las fotos, otros para la ceremonia y finalmente el par más cómodo será para la fiesta. “Estoy preparadísima”, indicó.

Valeria Piazza y los zapatos que usará en su boda. Estas en Todas

Asimismo, detalló que tiene dos vestidos de novia, uno es de Pronovias que se lo enviaron de España y que lo llevará puesto para ir a la ceremonia en la iglesia. Y el otro que es de un diseñador peruano, lo usará en la recepción de su matrimonio.

“Es uno de los días más importantes de mi vida, la ceremonia estará muy feeling, la fiesta está linda y espero que todos se diviertan”, contó la exmiss Perú.

Torta de matrimonio

Otros de los detalles que contó días antes de su boda fue que tendrá una torta de ocho pisos con detalles muy sencillos. “Ya tengo todo lo del catering cerrado, también hemos visto el tema de la torta, creo que será de ocho o nueve pisos”, informó en ese entonces para ‘América Hoy’.

¿Quién la llevará al altar?

La influencer, en el mes de julio, le pidió a su padrastro que lo llama con mucho cariño Chava, ser el hombre que la entregará en el altar porque ella perdió a su padre en un accidente de carro cuando apenas tenía 10 años.

Valeria emocionó con su gesto a su madre Cecilia Vásquez y a su esposo Chava, quien aceptó con mucho gusto. Su novio grabó el emotivo momento y lo compartió mediante sus plataformas virtuales.

Orquestas que estarán en la fiesta

Ricardo Rondón en uno de los últimos programas de ‘En Boca de Todos’, reveló que unas de las orquestas internacionales que hará bailar a los invitados de la boda de Valería, será la banda uruguaya Marama. Pero se sabe que tendrá más de una orquesta y una de ellas será de salsa peruana. Valeria ha querido reservar ese dato para mantener el factor sorpresa para sus invitados.

Valeria Piazza revela que tendrá un grupo internacional cantando en su matrimonio | En Boca de Todos

SEGUIR LEYENDO