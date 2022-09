Alejandra Baigorria rompe en llanto en vivo con sorpresa de su familia por su cumpleaños. (América TV)

Este 08 de setiembre, el programa ‘En Boca de Todos’ celebró el cumpleaños de Alejandra Baigorria. La chica reality cumple 34 años y el magazine de América TV no dudó prepararle varias sorpresas ocasionando que se emocione hasta llegar a las lágrimas.

Y es que, la rubia empresaria se encuentra lejos de sus seres queridos en esta fecha tan especial, pues el último miércoles viajó al extranjero para asistir a una conferencia internacional de una marca de belleza. Recordemos que, la integrante de Esto es Guerra, aparte de su línea de ropa, también vende productos para el cuidado personal y no deja de capacitarse para ofrecer lo mejor.

Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para informar que pasará su onomástico en Estados Unidos. Sin embargo, esto no evitó que el espacio televisivo se tome varios minutos para festejar un año más de vida de la exconductora de ‘Emprendedor Ponte las Pilas’, quien rompió en llanto al ver a sus padres y hermanos en pantalla.

Alejandra Baigorria pasa su cumpleaños en Estados Unidos. (Captura TV)

Todo comenzó cuando varios de sus compañeros de ‘Esto es Guerra’ le enviaron sus mejores deseos por su cumpleaños. Lo que nunca imaginó la popular ‘rubia de Gamarra’ es que su familia también apareciera en televisión para mandarle saludos y expresar el orgullo que sienten por ella.

“Feliz día a la reina más reina del mundo. Eres una mujer empoderada y empresaria. Yo mamá orgullosa de mi hija María Alejandra Baigorria Alcalá. Te amo, nos vamos para adelante y feliz día “, se le escucha decir a su mamá Verónica Alcalá, mientras que Alejandra comienza a llorar.

Tras los demás vídeos de su papá, hermanos, tío, trabajadores de su empresa de ropa y el padre de Said Palao, la competidora del reality explico las razones del por qué decidió estar en tierras americanas, en lugar de pasarla en Perú. “Me han hecho llorar porque, definitivamente, la familia es muy importante, es la razón por la que estoy acá (Estados Unidos) y por la que sigo adelante. A pesar de que, algunas tengan su diferencia igual va a amar a la familia”.

Alejandra Baigorria se emocionada hasta las lágrimas con mensajes de su familia por su cumpleaños. (Captura TV)

Alejandra Baigorria y su reflexión sobre su rol como enamorada

Alejandra Baigorria habló una vez más sobre su romance con Said Palao. La popular ‘rubia de Gamarra’ se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores a través de la famosa cajita de preguntas en las historias de su cuenta de Instagram y no dudó en esclarecer algunas consultas de sus fans.

“¿Confirmas si estás bien con Said o hay una baja en la relación?”, preguntó una usuaria y a lo que la integrante de Esto es Guerra no dudó en contestar. “En realidad siempre hay bajas en las relaciones, sobre todo cuando llevas tiempo, pero gracias a Dios, en casi los dos años que llevo con Said, no hemos tenido ninguna, nos va súper bien, sí hemos discutido alguna vez, no vamos a decir que no. Es una relación linda, es una relación sana, la verdad que nos amamos mucho, tenemos muchos planes a futuro, nos va súper bien, yo creo que así deben ser las relaciones, con bastante confianza y con los espacios de cada uno, yo he madurado mucho, muchos dicen tú no eres así, bueno, ahora soy así”.

“Si antes podía ser una persona más insegura. Más celosa, pero con el tiempo aprendí cómo debe ser una relación sana. Y aprendí a confiar y me encanta que cada uno tenga su espacio, su libertad. Obvio siempre con respeto. Tener una relación así es tan lindo, te da una tranquilidad increíble”, agregó.

Alejandra Baigorria reflexiona sobre su rol como enamorada y asegura que tiene una relación sana con Said Palao. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO