Alberto Quintero admitió que será un reto adaptarse rápido a la altura de Cusco

Alberto Quintero podría dejar el fútbol peruano a final del 2022.

Alberto Quintero fue anunciado como nuevo jugador de Cienciano el 15 de noviembre, mediante sus redes sociales. A partir de ahí, pasaron cinco días para que dé sus primeras palabras como parte del equipo cusqueño. En una charla, mencionó lo fundamental que será aclimatarse rápido a Cusco, que no le celebrará un gol a Universitario, entre otros temas.

En una entrevista para radio Ovación, ‘Chiquitín’ explicó acerca de la presión de fichar por uno de los equipos más importante del país: “Siempre se sentirá al equipo que vaya. No es algo que me preocupe porque siempre trabajo con sacrificio y en los clubes donde he estado, me ha ido bien”.

Por otro lado, el delantero panameño destacó lo importante que será tener que aclimatarse rápidamente a los 3.399 metros sobre el nivel del mar que tiene la ciudad: “Nunca he jugado en un equipo de altura, entonces para mí es un reto. Lo más importante es adaptarme lo más rápido posible”.

Además, Quintero también mencionó lo complicado que fue elegir fichar por el conjunto ‘imperial’: “Ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado en el último año. Llego a una institución con mucha trayectoria y un proyecto importante. Soy un jugador ambicioso que siempre quiere más, y ahora que Cienciano ha apostado por mí, espero devolverle con sacrificio, humildad y ayudar en lo que necesite”.

Asimismo, el habilidoso extremo hablo sobre los objetivos que tiene para la siguiente temporada: “me gusta más lo grupal. Si se trabaja en grupo y todos peleamos por lo mismo es mucho más fácil cumplir con los objetivos que se traza el club. Yo voy a aportar desde mi experiencia, ayudar en lo que necesite el grupo y brindar todo eso a Cienciano”.

Por último, comentó acerca de la hinchada de su nueva institución: “Cienciano tiene una bonita fanaticada que apoya al 100 por ciento a su equipo. Lo único que pido es que me apoyen. Estoy muy agradecido por las muestras de cariño, lo disfrutaré mucho con ellos. Vamos a pelear por cosas grandes este año”.

No celebraría ante la ‘U’

También se refirió a lo que significó su paso por los ‘cremas’ y si celebraría su tanto en caso les anote: “Le tengo mucho cariño a la ‘U’. Fueron 6 años lindos donde al final no pude salir campeón nacional con la institución, pero siempre di lo mejor de mí. Me voy feliz. Le tengo mucho respeto a Universitario y de principio no lo celebraría”.

‘Chiquitín’ llegó a los ‘merengues’ en el 2017, cedido de los Lobos BUAP de México. Desde ese momento, disputó 175 partidos, anotando 33 goles y brindando 33 asistencias. En esta temporada, jugó 32 encuentros, en donde convirtió cuatro tantos y dio cinco pases de gol.

El nuevo ‘Papa’ 2023

Cienciano acabó esta temporada en el puesto séptimo puesto con 57 puntos en la tabla acumulada. Esa buena campaña le valió para clasificarse a la Copa Sudamericana. Con miras al próximo año, el equipo de Cusco empezó a planificar lo que será las salidas y llegadas para su plantel.

Hace pocos días, se anunció que Patrick Zubczuk, Juniors Barbieri, Erick Perleche, Axel Chávez, Alexis Cossio, José Racchumick, Fernando Guerrero, Facundo Curuchet y Nicolás Rinaldi no continuarán en el conjunto ‘imperial’. Por otra parte, se confirmó la llegada de Quintero, Patricio Álvarez e Iván Santillán como nuevos fichajes.

