Dalia Durán reitera que sufrió abuso sexual por parte de John Kelvin a pocas horas de su liberación

Este 24 de octubre, John Kelvin recuperará su libertad tras estar poco más de un año en prisión. El Poder Judicial ordenó la excarcelación del cantante luego de fallar a favor del recurso de apelación de su abogado, quien habría presentado todas las pruebas y sustentos para demostrar que no cometió abuso sexual contra Dalia Durán.

Si bien, en comunicación con Infobae la cubana señaló que estaba tratando de mantener tranquila por el bienestar de sus hijos, la tarde de este lunes se mostró muy molesta al hablar sobre el delito por el cual el cumbiambero fue absuelto. La rubia se comunicó con ‘Amor y Fuego’ en plena transmisión en vivo para reiterar que sí fue violada por el padre de sus primogénitos.

Como se recuerda, Dalia Durán aseguró que el cantante la agredió sexualmente cuando puso la denuncia por primera vez. Posteriormente, apareció en varios programas de televisión desmintiéndose y señalando que no fue obligada a tener relaciones sexuales e, incluso, ante las autoridades dijo que nunca ocurrió una violación. Sin embargo, se retractó y afirmó que John Kelvin sí la obligó a tener intimidad.

“Jonathan Sarmiento me obligó a tener intimidad ese día. Yo lo reitero y lo rectifico mil veces. Me rectifiqué en algún momento en cámara Gessell por la situación psicológica que estaba pasando, por la presión que tenía por parte de la familia de él y por las llamadas de John llorando”, dijo la exintegrante de ‘El Gran Show’.

Asimismo, Dalia Durán considera que el cantante de cumbia no está listo para reinsertarse en la sociedad, pues indicó que una persona no puede cambiar su forma de ser en un año. Incluso, aseguró que él sigue siendo el mismo ‘manipulador’ y ‘narcisista’.

“Ese hombre no ha cambiado. Sigue siendo el mismo narcisista, mitómana y manipulador de toda la vida (...) John no está preparado para reintegrarse a la sociedad porque es una persona que en un año no va a cambiar”, agregó.

Dalia Durán lanzó advertencia a John Kelvin

‘América Hoy’ logró comunicarse con Dalia Durán para consultarle cómo había tomado la noticia de la excarcelación de John Kelvin. La cubana aprovechó el espacio para enviarle un mensaje. “Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera”.

“Lo único que podría decirle es que tenga mucho cuidado de lo que pueda decir él o su abogado, deben ser muy cautelosos”, señaló, asegurando que no hay nada que celebrar, pues debe recordar que él no es ninguna víctima. “Acá no hay nada que celebrar, tampoco acá él no es la víctima de nada. Yo voy a ser muy cautelosa, voy a esperar a escucharlo, pero tampoco voy a permitir burla alguna. Yo no le guardo rencor ni odio, tiene todo el derecho de volver a empezar pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no lo vamos a sacar como mártir ni ponerle una velita al santo. Solo nosotros dos sabemos la verdad”.

