Dalia Durán arremete contra Lucía de la Cruz y le recuerda que la acompañó en momentos “muy dolorosos”

Cantante peruana aseguró no conocer a la madre de los hijos de John Kelvin.

Ninguna se quedó callada y protagonizaron una discusión en televisión nacional. Hace algunas horas Dalia Durán y Lucía de la Cruz se enfrentaron en vivo durante el programa conducido por Magaly Medina.

Mientras la cantante criolla aseguraba que no conoce a la madre de los hijos de John Kelvin, la aún esposa del cumbiambero reveló que acompañó a la intérprete nacional en momentos de mucha tristeza, como el velorio de su madre.

De esta manera, en la última edición de “Magaly Tv La Firme”, ambas figuras de la pantalla chica, intercambiaron palabras confesando detalles nunca antes conocidos, lo cual generó gran sorpresa en la figura de ATV, así como en todos sus televidentes.

Todo el incidente se inició desde que Lucía de la Cruz visitó las instalaciones del mencionado canal, para concretar una entrevista con la “Urraca” donde hablarían de la relación que mantiene con el cantante de cumbia, quien ya se encuentra en libertad luego de varios meses de prisión.

Dalia Durán le escribió a John Kelvin. (Instagram)

En todo momento, la criolla habló sobre su apoyo hacia John Kelvin, con quien se reunió el pasado fin de semana luego de varios días de haber abandonado el penal de Lurigancho. Sin embargo, al ser cuestionada por la periodista sobre su relación con el cumbiambero, la cantante peruana se defendió asegurando que “nunca saco la cara por él”.

Del mismo modo, señaló que tampoco apoyó a Dalia Durán, luego de demandar por violencia física y psicológica a John Kelvin, ya que señaló que no la conoce y nunca tuvo una cercanía con ella. Sin embargo, lo que quizás la criolla nunca imaginó, es que la cubana de manera inmediata se conectaría con el programa a través de la línea telefónica.

“Respeto como cantante a la señora Lucía. Ella dice que no me conoce, pero el día que fallece su mamá, yo estuve presente con John, estuve en la casa de Chorrillos, fui de muy buena fe, de buen corazón”, dijo la exparticipante del programa de Gisela Valcárcel.

La criolla, respondió ante estas declaraciones de la cubana que “estuvo con pastillas ese día, pero agradeció todos los que fueron”, dando a entender, que recordaba muy poco de lo acontecido durante esas fechas.

Sin embargo, Dalia Durán insistió que en varias oportunidades han coincidido con la criolla, donde mantuvieron conversaciones e incluso se fotografiaron juntas en algunos eventos que organizaba y protagonizaba el cumbiambero.

Lucía de la Cruz y su increíble defensa a su 'hijo' John Kelvin

Al escuchar ambas versiones, Magaly Medina intervino y le pidió a la cubana que no se justique ante la cantante peruana. “No tienes por qué explicar que sí te conoce, así seas una desconocida, tiene que ser solidaria”, resaltó la polémica periodista.

Mientras tanto, Lucía de la Cruz presentó ante las cámaras una actitud muy indiferente, como si no entendiera el contexto de la entrevista ni las declaraciones de la también influencer. En otro momento, la intérprete nacional indicó que recuerda que John Kelvin ha tenido dos parejas rubias y cubanas.

“Yo tengo 13 años con John”, respondió Dalia Durán, quien agregó que nunca le falló a su expareja como mujer ni como madre de sus hijos, a pesar de sus continuas discusiones y faltas por parte del cumbiambero.

Criticó a cantante

Como se recuerda, Magaly Medina encaró en la última edición de su programa emitido este lunes 7 de noviembre, a la destacada cantante de música criolla porque en una entrevista a un medio local calificó de “sádica” a Dalia Durán.

Según la “Urraca” este termino utilizado por Lucía de la Cruz, es como si culparía a la cubana por los golpes recibidos por su expareja.

“Fue una expresión. Te voy a contar una historia. Me casé con Luis Caycho, cuando me empujó, y me tiró hasta mi cama, le dije que mañana me divorciaba. No estoy para aguantar a nadie”, explicó la cantante tratando de justificar sus expresiones.

SIGUE LEYENDO