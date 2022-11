Alianza Lima: Josepmir Ballón cerca de firmar su renovación

Es imposible hablar del bicampeonato de Alianza Lima, y no mencionarlo. Josepmir Ballón ha sido una de las piezas fundamentales para que los ‘blanquiazules’ puedan alzar la copa este año. Su entrega, calidad, experiencia y liderazgo lo hizo en una de las figuras en el equipo de Guillermo Salas. Es uno los futbolistas en actividad con más títulos nacionales en toda historia del Descentralizado desde 1966, tiene 7 campeonatos: tres con la Universidad San Martín, dos con Sporting Cristal y dos con los de La Victoria.

La directiva ‘íntima’ quiere asegurarlo para la próxima temporada y por eso le hizo una propuesta de renovación. El mediocampista habría llegado a un acuerdo de palabra y su permanencia en Matute es casi segura. Solo falta la firma, pero en los próximos días se haría oficial. No es ningún secreto las ganas que tiene Ballón de quedarse. Lo ha mencionado en cada entrevista y hasta confesó dónde quiere retirarse.

“Yo quisiera quedarme en Alianza, si puedo retirarme ahí, pero haciendo bien las cosas. Yo vivo día a día las cosas, trato de día a día esforzarme y trabajar. Estoy tranquilo para unos tres o cuatro años más, pero hay que buscar lo mejor para el club. Alianza como equipo grande tiene que seguir pensando en lograr el tricampeonato”, comentó el capitán ‘íntimo’ en GolPerú.

Te puede interesar: Alianza Lima contará con presupuesto de 100 millones de soles en 2023 y ampliará aforo de Matute a 50 mil espectadores

Josepmir Ballón: "Quiero retirarme en Alianza Lima" | GolPerú

En suspenso

Los directivos ‘blanquiazules’ salieron hablar sobre los objetivos y planes trazados para la próxima temporada en diferentes medios de comunicación, pero no han anunciado a ningún refuerzo o renovación de manera oficial. Muchos jugadores tienen acuerdo de palabra, sin embargo no hay nada concreto. El primero que debería firmar su permanencia es Guillermo Salas. Se sabe que seguirá como técnico y en los próximos días tendría que confirmarse. Luego vendría los que se quedan un año más.

La continuidad de Hernán Barcos, Josepmir Ballón y hasta el mismo Jefferson Farfán serían un hecho. Yordi Vílchez renovó hasta el 2024, según lo confirmó el mismo defensa. Los otros jugadores están en evaluación pues la prioridad es armar un equipo pensando en la Copa Libertadores: hace 10 años que no celebran un triunfo en el torneo internacional.

Te puede interesar: Liga 1 2023: Transmisión de partidos será en todas las operadoras de cable, señal abierta y streaming

Jugadores que terminan contrato este 2020

- Jairo Concha

- Ángelo Campos

- Arley Rodríguez

- Pablo Míguez

- Hernán Barcos

- Josepmir Ballón

- Carlos Montoya

- Jonathan Medina

- Jefferson Farfán

- Óscar Pinto

- Wilmer Aguirre

Los están estudiando

Los hinchas empiezan a preguntarse quiénes se quedarán en el equipo, pero hay tres nombres que causa más curiosidad. Se trata de Aldair Rodríguez, Paolo Hurtado y Cristian Benavente. De ellos, el ‘Caballito’ y el delantero nacional tienen contrato vigente con los ‘blanquiazules’. El gerente deportivo, José Bellina, se pronunció específicamente de ellos y cuál sería su futuro.

“Que un jugador tenga o no tenga contrato no significa que se quede o no con nosotros. Podemos ver opciones de préstamo o ver como están ellos. Algunos prefieren quedarse y pelear así sea el jugador número 25, otros optan por irse a préstamo porque necesitan continuidad. Benavente y Rodríguez tienen contratos vigente, pero igual todos están en evaluación para determinar qué es lo mejor para el club”, declaró Bellina.

SEGUIR LEYENDO