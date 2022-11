Gustavo Costas: “Perú es una selección que te puede ganar en cualquier lado”, dijo el DT de Bolivia previo al amistoso

El entrenador argentino llegó nuevamente al Perú como DT de la selección boliviana.

La selección peruana cerrará el año ante Bolivia, dirigido por Gustavo Costas, en el Estadio Monumental de la UNSA en la ciudad de Arequipa este sábado 19 de noviembre. El estratega argentino recordado en el Perú tras su paso por Alianza Lima, equipo al que sacó bicampeón entre el 2003 y 2004.

Durante su segunda etapa como DT ‘blanquiazul’ perdió una final ante Universitario de Deportes en el año 2009 y no logró obtener títulos ese año. El ex entrenador de Palestino fue destituido del cargo y el 18 de julio de 2011 fue confirmado como el nuevo DT del Al Nassr de Arabia Saudita.

Luego de algunos años, Costas volvió a pisar suelo peruano, ahora a cargo de la selección de Bolivia. Los ‘antiplánicos’ arribaron a la ‘Ciudad Blanca’ el día de en la víspera del encuentro y tuvieron su primer entrenamiento.

“Perú hoy es una selección que te puede ganar en cualquier lado, que sabe a qué juega. Hoy Perú es una de las mejores selecciones”, elogió el técnico argentino a la ‘bicolor’.

Asimismo, no dudó en referirse al buen trabajo que hizo Ricardo Gareca con el plantel que llevó al Perú nuevamente a un Mundial después de 36 largos años. “Pienso que el trabajo del ‘flaco’ Gareca fue extraordinario, la verdad. Ojalá pueda yo repetir ese trabajo acá en Bolivia”.

No obstante, aprovechó en llenar de elogios al combinado nacional e incluso aseguró que están más que preparados para superar a cualquier rival de talla mundial. “La verdad que conformó un grupo bárbaro que hoy puede competir con cualquiera. Quedó afuera del Mundial ahora, pero Perú hoy es una selección que te puede ganar en cualquier lado y eso quedó evidenciado en el partido que jugaron ante Paraguay”.

El técnico Gustavo Costas debutará con la 'verde' en el amistoso internacional Perú vs Bolivia

Para el ex jugador argentino es importante saber aprovechar la altura, más no depender de ella. “No tenemos que depender de la altura, la tenemos que aprovechar. Si tenemos que aprovecharla, dale. Nosotros tenemos que ser una selección que compita en todos los lados”.

Incluso manifestó que se siente muy seguro del trabajo que viene realizando, sin embargo, es consciente que el cambio será duro y no se dará de la noche a la mañana. “Nosotros tenemos que ser una selección que compita. ¿Qué nos va a costar? Sí, nos va a costar. Yo no les voy a decir que de un día para otro vamos a cambiar. Les estaría mintiendo”.

Su opinión sobre Juan Reynoso

Por otro lado, el actual técnico de la selección boliviana se animó a recordar un episodio no tan grato en su carrera, el cual involucra a Juan Reynoso cuando este era entrenador de Universitario de Deportes en el 2009. “Conozco bastante a Juan Reynoso, nos hemos enfrentado y me ha ganado una final. Es un técnico muy capacitado y de mucha jerarquía”.

Además, no tuvo problema alguno en revelar el posible once con el que su selección saldrá en busca del triunfo en Arequipa e incluso se animó a bromear con el tema. “¿Te lo preguntó Reynoso no? Bueno, va así: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Adrián Jusino, José Sagredo, Carlos Roca; Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel; Rodrigo Ramallo, Ramiro Vaca y Marcelo Martins”, expresó.

Finalmente, Costas felicitó al cuadro ‘blanquiazul’ por haber logrado consagrarse campeones por segundo año consecutivo. “Vi el partido, sigo siempre a Alianza Lima, fue como mi casa, le tengo un gran cariño a la gente. Cuando me toca venir a Perú, paso unos momentos brillantes”.

El comando técnico de Juan Reynoso en el último entrenamiento previo al Perú vs Bolivia

