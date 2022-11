Venezolana vuelve a su país y pide que le sirvan arroz chaufa con papa a la huancaína

(Video: TikTok/@ana_liendo27)

La gastronomía peruana se ha ganado un lugar entre las mejores del mundo a fuerza de empeño, y de eso no le cabe duda a nadie. Casi todo aquel que la ha probado queda totalmente enamorado de ella. Hablamos también de los extranjeros que la han probado. Sobre ello, hay un caso viral en la plataforma de videos de TikTok y que está dando que hablar por todas las redes sociales.

En los últimos años, la migración de población venezolana al Perú se vio multiplicada exponencialmente debido a la terrible economía que vive el país llanero por culpa de su particular forma de gobierno.

Ese ha sido el motivo principal por la que muchos venezolanos dejaran su país y decidieron buscar un nuevo rumbo de vida en varios países del continente sudamericano.

Miles de ellos llegaron hasta el Perú, y como es lógico suponer, tuvieron que adaptarse a nuestras formas y costumbres para tener un mejor desarrollo social. Y también tuvieron que acostumbrarse a la comida.

Sin embargo, un buen grupo de llaneros que vio en nuestro país un lugar para progresar, decidió regresar a su tierra. Pero no siempre se van del todo contentos, pues hay algo que aprendieron en el Perú y que difícilmente lo puedan encontrar en otros lados. Y esto es la gastronomía.

Tal como lo deja saber la tiktokera venezolana identificada como @ana_liendo27, quién luego de vivir cuatro largos años en el Perú, optó por volver al lado de sus familiares.

Según se puede ver en el video, la joven cibernauta le pregunta a su mamá qué va hacer de almuerzo. Y tras recibir el menú del día, ella le comenta que lo que quiere comer es arroz chaufa con papá a la huancaína. A la que la madre reacciona con una expresión muy propia de ella.

Pero tal es el amor qué Ana siente por la comida peruana, que en otro de sus videos se le puede ver en la mesa lista para tomar sus alimentos con dos platos: uno típico de su país y el otro su bien amado arroz chaufa. Esta vez cuando le preguntan con cuál se queda, refiere que se queda con los dos.

Estas dos producciones audiovisuales ya suman casi cuatro millones de reproducciones en todas las redes sociales en las que ha sido compartido. Suman casi 200 mil corazones rojos de ‘Me gusta’ y más de cuatro mil comentarios.

“Jaja Dios cuanto sufrí cuando me fui del Perú. extraño tomar esas sopas todos los días. Mi combinado chanfainita que rico viva la comida Peruana”, “Como venezolano me sorprendió el chaufa con papa a la huancaína”, “Yo viví 17 años en Panamá y me adelgace, ahora tengo dos años viviendo en Perú de nuevo y me engordé, pero sé que cuando regrese a Panamá, me adelgazo”, son algunos de los simpáticos comentarios que se puede leer.

