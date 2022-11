José Cueto cuestionó participación de procurador por denuncia de traición a la patria: “No estaba preparado”

José Cueto en el Congreso de la República.

El congresista José Cueto se pronunció ante la participación del procurador del Congreso, Yuri García Cano, quien sustentó el alegato final tras la denuncia constitucional contra el mandatario peruano Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria.

Para el parlamentario de Renovación Popular, el representante nacional no estaba preparado en el tema y al parecer tampoco estaba al tanto del caso, según mencionó, destacando que se debió realizar una mejor presentación y así darle fuerza a la demanda.

“Se suponía que era el que más conocía el tema, el que más había estado en las otras instancias, pero ayer la performance que tuvo me dio la impresión que ni estaba preparado ni sabía 100% del tema. En realidad, un poco que lo escuelearon los vocales del TC”, declaró en diálogo con Canal N.

“Me dio la impresión de que no estaba preparado y no sabía el tema (…) Con ese tipo de defensa no ha ayudado en el marco de la denuncia constitucional al presidente por traición a la Patria”, declaró el legislador Cueto en entrevista con Canal N.

Pese a ello, Cueto Aservi aseguró que se siente confiado en que esta denuncia sí seguirá su curso y que se desarrollará de acuerdo a ley de la Constitución, a fin de hallar responsabilidad en el presidente del Perú.

“La Comisión Permanente ya va a ver este tema para la votación respectiva y que pase al pleno para poderlo debatir y finalmente lograr o la inhabilitación del presidente o el archivo. Yo espero que pase al Pleno, al menos para generar debate y que la gente se entere de los pormenores. Sí, creo (que va a pasar de la Permanente), hemos hecho un cálculo de votos”, sostuvo.

Elección del Procurador

Durante este diálogo, José Cueto fue consultado sobre la elección del procurador y señaló que esta autoridad del Congreso no debe ser nombrado por el Poder Ejecutivo y que las autoridades del Legislativo deben de promover el proyecto de ley que busca que cada institución se encargue de la designación de su procurador.

“Si es preocupante y amerita hacer una enmienda en la ley que dispone que el Procurador general es el que nombra a los procuradores de la República y el procurador de cualquier entidad es tu abogado defensor, no debe ser que el procurador es nombrado por el Ejecutivo”, señaló.

Críticas a Castillo

Durante una entrevista con el noticiero de Panamericana Televisión, José Cueto también se refirió a la solicitud que la defensa legal del presidente Pedro Castillo presentó a fin de que sus denuncias sean anuladas. El congresista de Renovación Popular, manifestó que esto se trata de una “victimización por parte del presidente”.

“Estoy sorprendido, si hay traición a la patria, ya que las características de las denuncias no tiene que ver con el delito de la opinión cuando él era sindicalista, la gravedad viene cuando siendo presidente reafirma esa posición”, indicó.

“El señor Castillo se victimiza por cualquier cosa, sus declaraciones pueden generar problemas futuros. Los hechos que han generado la denuncia son hechos concretos y si no sabía de qué estaba hablando, eso demuestra que no está preparado para ser presidente. Esta denuncia es un juicio político”, agregó.

