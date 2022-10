José Cueto a Landa: “Merece censura por desacertada conducción de las relaciones internacionales”

José Cueto en el Congreso de la República.

El legislador José Cueto se pronunció ante los últimos acontecimientos de la cartera de relaciones exteriores del país y criticó la actuación de César Landa como canciller del Perú. El integrante de la bancada de Renovación Popular aseguró que sus colegas están dispuestos a llegar a la censura.

Cueto Aservi sostuvo que Landa no ha cumplido con los objetivos políticos en el exterior del Perú y que no debe seguir en el cargo de canciller de la República. Además, agregó que su bancada la decisión es unánime.

“Desde la bancada de Renovación Popular, consideramos que el ministro de Relaciones Exteriores, César Rodrigo Landa Arroyo, debe merecer la censura por su desacertado desempeño en la conducción de las relaciones internaciones en nuestro país”.

Como se recuerda, el congresista Jorge Montoya anunció en la sesión del Pleno del último viernes que su partido se encuentra elaborando una moción de censura contra Landa Arroyo por sus accionar al frente de la Cancillería.

El legislador mencionó que una causa es su visita al Vaticano, en donde se reunió con el papa Francisco y otras autoridades de la Santa Sede, en la que justificó la inasistencia del jefe de Estado, Pedro Castillo, por su mensaje en la ONU.

“El Canciller de la República ha mentido a las autoridades internacionales al sostener que el motivo por el cual este Congreso le negó la autorización de viaje al presidente era en represalia por haberse pronunciado por la defensa de la paz internacional con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania”.

En contra de posible censura a Landa

Alejandro Aguinaga, integrante de la bancada de Fuerza Popular, manifestó estar en contra de presentar una moción de censura contra el canciller César Landa, indicó que este no es el momento tras la crisis política que afronta el Perú.

“En lo personal podría decir que debemos esperar la presencia de los miembros de la delegación de la OEA, conjuntamente con el canciller. No creo que sea lo más conveniente censurarlo en este momento para que después no digan: ‘me privaron de poder expresarme’. Y aquí in situ, la comisión de la OEA vea en primer lugar esta situación que han generado a través de la Carta Democrática”, sostuvo en RPP Noticias.

“Le dije al canciller, en mi exposición, que parece que no ha leído la Carta Democrática, porque también el artículo 4 nos da la razón al país cuando dice: ‘son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión’. ¿Por qué no puso el artículo 4? Hay un sesgo de ocultamiento para utilizar a la OEA como un mecanismo para poder enmascarar todas estas acciones delictivas que comprometen al presidente de la República”, dijo el legislador.

Recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, respondió durante más de 2 horas el pliego interpelatorio de 31 preguntas, presentado por diversos congresistas, sobre el discurso del presidente Pedro Castillo durante la 77 Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

