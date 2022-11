José Cueto cuestiona al Jefe de la Región Policial por protesta frente al Congreso: “Habrá estado dormido”

Cueto aseguró que la manifestación de este jueves diez de noviembre no recibió el mismo trato que la última realizada el pasado sábado cinco.

José Cueto, legislador de la bancada de oposición Renovación Popular, criticó severamente al general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, luego que este emitiera unos llamativos comentarios sobre la manifestación ‘La toma de Lima’.

Lozada comentó en diálogo con la prensa que desconocía el horario de la protesta para este jueves diez de noviembre. Según detalló, se esperaba que el grupo de ciudadanos acudiera a los exteriores del Congreso de la República pasado el mediodía.

“(General, se esperaba que esta marcha frente al Congreso fuese más tarde...) Sí, estaba programado para las dos o tres de la tarde. Han estado desplazándose a su punto de concentración y se han parado frente al Congreso, por eso los estamos retirando”, señaló el agente policial a Canal N.

Frente a dichas afirmaciones, el congresista José Cueto cuestionó que el alto mando policial no estuviese al tanto de los pormenores de esta protesta a favor del presidente Pedro Castillo Terrones.

El último sábado cinco de noviembre también se realizó una manifestación, en el Centro de Lima, contra el presidente Pedro Castillo.

“Ya manifesté que además de haber avisado con anterioridad (también dijimos) que teníamos información de que a las cuatro o cinco de la mañana se iban a reunir... seguro habrá estado dormido, el general”, manifestó el parlamentario al ser consultado por los medios de comunicación.

Desde las instalaciones del Palacio Legislativo, Cueto Aservi indicó que le parece poco creíble que Lozada no conociese del horario de la protesta debido a su alto cargo en la institución policial.

“Me extraña que un general no tenga (esa) información, así sea una cuestión no programada para él; pero que diga que no sabía, personalmente no le creo”, increpó.

En otro momento, el parlamentario también comparó el trato policial que recibió esta protesta con aquella otorgada a la marcha del último sábado; manifestación en contra del Jefe de Estado propiciada por el grupo ‘Reacciona, Perú'.

“Me parece de muy mal gusto como, por un lado, con la manifestación que hubo el sábado (cinco de noviembre), prácticamente con todo el conocimiento, porque se avisó con tiempo, llegaron y se los mantuvo lejos del Congreso. Hoy, porque no sabía el general (estos manifestantes) sí llegaron (al Congreso)”, destacó.

Manifestación ‘La toma de Lima’ fue controlada por la PNP

Retiran a manifestantes del frente del Congreso

Un grupo de manifestantes pernoctaron en calles aledañas al Congreso de la República, la madrugada de este jueves diez de noviembre, para incorporarse a una movilización programada para las cinco de la mañana.

Los ciudadanos entorpecieron el libre tránsito de la Avenida Abancay en medio de gritos y vivas en apoyo al presidente Pedro Castillo Terrones.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, informó a los medios de comunicación que la Policía Nacional que algunas personas fueron vistas con objetos amenazantes, entre ellos, algunos palos de madera.

Algunas horas después, pese los enfrentamientos entre el cuerpo policial y el grupo, algunos congresistas acudieron a la sede del Legislativo. La vicepresidenta del Parlamento Martha Moyano, de la bancada de oposición Fuerza Popular, así como los legisladores José Cueto y Alejandro Muñante, ambos del grupo parlamentario Renovación Popular, fueron vistos ingresando a la entidad.

Cabe precisar que el Parlamento suspendió la sesión del Pleno que había programado para este jueves 10 de noviembre, agendado para las nueve de la mañana, debido a la manifestación del grupo ‘La toma de Lima’ en los exteriores del Congreso de la República.

