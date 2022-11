Jaime Quito: “La comunidad internacional nos está viendo como si estuviéramos secuestrando al presidente”

Jaime Quito cuestiona al Congreso que se rechace permanentemente la salida del país de Pedro Castillo.

Ante las constantes negaciones de salida del país del mandatario peruano Pedro Castillo por parte del Congreso de la República, el parlamentario de la bancada de Perú Libre Jaime Quito sostuvo que la comunidad internacional está viendo como si se estuviera “secuestrando” al presidente en el país al no dejarlo participar en actividades internacionales.

“Tenemos a un presidente secuestrado, no se le permite salir por nada del país y eso es lo que se está viendo en el exterior”, expresó el congresista durante el debate en el pleno para ver si se le concede la autorización a Pedro Castillo a fin de que salga del territorio nacional, este 24, 25 y 26 de noviembre, para participar en la XVII Cumbre de la Alianza Pacífico, en México.

Asimismo, el legislador cuestionó que las continuas disputas entre Legislativo y Ejecutivo no le permite dar una verdadera salida a la crisis que está sumergido el país. “Lo que no logro entender es por qué no nos sentimos capaces, entre Ejecutivo y Legislativo y demás instituciones que existen en el país como Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, de podernos sentar y conversar sobre las salidas que podría tener el país contra esta crisis política, algo que coincidimos con la derecha”, dijo Quito.

Por su parte, el congresista Guido Bellido dijo que el pedido de Pedro Castillo está acorde a la norma y que hay suficientes motivaciones para que el jefe de Estado asista a la cumbre de Alianza del Pacífico debido a que son intereses de carácter internacional del Perú.

“El presidente de la República representa a todo el Estado peruano, por tanto, solamente por revanchismo y por otras emociones encontradas, otra vez rechazar (la salida del presidente) es prácticamente generar un escenario innecesario de confrontación, incluso una acción de imposibilitar las acciones planeadas por el presidente para dialogar con otros jefes de Estado”, señaló el expremier.

Tensión política

En tanto desde el bloque opositor, el congresista Carlos Anderson señaló que sería una vergüenza que se acceda al pedido de Pedro Castillo de viajar al exterior en un momento de tensión cuando el premier Aníbal Torres ha solicitado una cuestión de confianza por un proyecto de ley.

“El mismo día que el premier intenta avasallar el Congreso de la República con un pedido de cuestión de confianza que es una imposibilidad jurídica, sabiendo perfectamente bien que no puede invadir estos fueros; ese mismo día el presidente nos pide viajar al exterior, sería una vergüenza que accedamos a ese pedido”, sostuvo el parlamentario.

Cabe precisar que en la Cumbre de Alianza Pacífico participarán los jefes de Estado como Andrés Manuel López Obrador de México; Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia. Esta vez el Perú recibirá de las manos del mandatario de México la presidencia pro tempore por el período de un año.

