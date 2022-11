Pedro Castillo culpa al Congreso de no poner atención a los grandes problemas del Perú

Pedro Castillo asegura que al Congreso no le importa los grandes problemas del país | TV Perú

El presidente Pedro Castillo volvió a arremeter contra el Congreso de la República, en especial a aquellos que considera que les ‘importa un pepino’ solucionar los principales problemas del país. Desde el distrito de Villa María del Triunfo, sostuvo que hay ‘golpistas’ que “se dejan comprar por una migaja” solo para darle la razón a ciertos grupos de poder que no reconocen “la voluntad de pueblo”.

“¿En el umbral de la anemia y la pobreza, eso se debate en otro sitio? Estoy seguro que hay congresistas pueden tener la mayor predisposición para que se agenden estos problemas, pero hay otros que les importa ‘un pepino’ los grandes problemas que tiene el país”, dijo el mandatario.

Agregó que “hay gente de los barrios que no tienen agua y tienen de techo un plástico y le da la razón a ciertos grupos de poder y golpistas y se deja comprar por una migaja” e indicó que van a ser vigilantes de las obras y el último centavo debe ser para darle agua a todos.

Previamente, Castillo también arremetió contra el Parlamento peruano por la aprobación del informe donde se recomienda acusarlo por traición a la patria.

“Es totalmente inhumano encontrar pueblos sin agua, el agricultor abandonado, el cafetalero abandonado, el arrocero ninguneado, el ama de casa peor, las ollas comunes peor. Esa es la verdadera traición a la patria”, declaró.

“Con nosotros no va a pasar eso, venimos de la misma cantera. Al ciudadano lo llaman hermano en tiempo de elecciones para pedirle su voto, al agricultor igual, a todas las organizaciones, pero cuando reciben el voto, no te conozco, hay maltrato”, agregó.

El grupo de trabajo, presidido por Lady Camones, aprobó esta acusación con trece votos a favor.

Denuncia constitucional

Estas declaraciones del mandatario se dan a un día que se aprobara en el Congreso de la República darle trámite a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides por liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero.

“Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (...) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria”, acordó el grupo parlamentario.

José Palomino, abogado de Pedro Castillo, señaló en canal N que la denuncia de la Fiscalía no es “sino una suerte de resumen de todas las carpetas fiscales con lo cual trastoca el sentir de la denuncia. “No hay fundamentos desde el punto de vista de la presunción de inocencia ni el debido proceso. No se trata que haya resúmenes de denuncias, cuando no tenemos todavía una sentencia”, señaló.

Asimismo, hizo referencia al artículo 117 de la Constitución Política del Perú que blinda al mandatario sobre la base del presidencialismo.

Refirió que esta denuncia de la Fiscalía de la Nación también es un sinsentido porque no está bien armada ni está fundamentada y todo se está trabajando de manera acelerada. “No hay una suerte de tolerancia política por parte de la oposición, en el sentido que [la denuncia] se lleva adelante en sede parlamentaria vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la defensa y al debido proceso”, apuntó.

