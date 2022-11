Blanca Arellano: PNP busca a Juan Villafuerte, principal sospechoso de la desaparición de ciudadana mexicana

Diligencia en la casa de Juan Villafuerte, presunto feminicida de turista mexicana. Video: TV Perú

Juan Pablo Villafuerte se encuentra siendo buscado por la justicia peruana por ser el principal sospechoso de la desaparición y presunta muerte de Blanca Arellano Gutiérrez. En este sentido, los agentes de la Depincri de Huacho llegaron hasta los exteriores de la casa del también estudiante de medicina ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores.

Desde la tarde, los agentes se situaron en la casa para detenerlo tras la orden de prisión preliminar por 72 horas. En el lugar hubo un resguardo de parte de las autoridades y los medios de comunicación ante cualquier novedad.

No obstante, el jefe de la Depincri no brindó ningún detalle a la salida del inmueble, pero se supo que no fue encontrado. Como se recuerda, Villafuerte viajó de Huacho a Lima tras presentarse ante la comisaría, pero se sometió al derecho del silencio.

Depincri de Huacho llegó hasta la casa de Juan Pablo Villafuerte. Foto: TVPerú

No actuó solo

Para los agentes policiales, Juan Pablo no actuó solo, sino en compañía de un hombre, quien fue visto por los vecinos antes de conocerse la desaparición de la turista mexicana. Esta versión también habría sido informada por una ciudadana a quien le compró bolsas negras.

Asimismo, el día de ayer, los peritos del Instituto de Medicina Legal encontraron restos de sangre, cabellos de mujer, vestimentas, maletas y una bandera de México. Cada vez los indicios se estarían conociendo y revelando la verdad que sostuvo la versión de la familia desde el principio.

A este se le suma la versión de la dueña de la casa, que también manifestó que ellos mantenían una relación sentimental, tal y como lo demuestra el chat difundido por su sobrina Karla Arellano.

Blanca Arellano Gutiérrez, la mexicana que llegó al Perú para conocer a su novio y habría terminado descuartizada

Hasta el momento, se conoce que la familia llegará el día de mañana para hacerse una prueba de ADN y confirmar si el cuerpo encontrado en la playa de Huacho por los pescadores es de Blanca.

Estas pruebas se realizan, dado que el cadáver encontrado se encuentra desmembrado y no es posible hacerle otro tipo de exámenes. La clave que confirmarían que se trataría de la turista mexicana es que se halló su anillo, el cual sería el que utilizaba Blanca en la mayoría de sus fotografías.

Blanca Arellano Gutiérrez

Desaparecidas en el Perú

Si bien todo indicaría que se trataría de un feminicidio, existen miles de niñas y mujeres desaparecidas. La familia continúa en la búsqueda de su ser querido, pero no existe ningún camino para llegar a ellas.

De acuerdo con la información de la Defensoría del Pueblo, solo en el mes de octubre se reportó 940 denuncias por desaparición de mujeres, pero el 47% aún no es ubicada. Además, se conoció que en este mes se produjeron 16 feminicidios.

