Ordenan captura de Juan Villafuerte, presunto feminicida de turista mexicana: también lo acusan de tráfico de órganos

Caso Blanca Arellano: dictan orden de detención contra novio Juan Villafuerte

A solicitud del Ministerio Público, el Poder Judicial ordenó este miércoles la detención preliminar por 72 horas de Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, presunto feminicida de la turista mexicana Blanca Arellano. El estudiante de Medicina también es investigado por los delitos de trata de personas y tráfico de órganos.

Villafuerte ya es buscado por la Policía luego de que se allanara la habitación donde vivía en Huacho y se encontrara ropa, una bandera mexicana, así como restos de sangre que presuntamente serían de la extranjera, desaparecida desde el 7 de noviembre.

El fiscal provincial de Huaura, Marco Collantes Mejía, fue quien solicitó este pedido contra Villafuerte, quien había rendido su manifestación el lunes sin colaborar con el caso. Fuentes de la Policía informaron a RPP que ya se iniciaron las labores de búsqueda y captura en Lima.

En la víspera, la Fiscalía de Huaura y la Policía allanaron la vivienda de Villafuerte para realizar pruebas de luminol, las cuales confirmaron la presencia de sangre en distintos ambientes del inmueble.

El compuesto químico detectó sangre en un colchón, una jarra, así como en la ducha, lavadero e inodoro. Asimismo, se encontraron rastros de cabellos, ropa de mujer, tres maletas y una bata de estudiante de medicina con las iniciales del denunciado. Las pruebas demostrarían que ambos vivieron en la residencia ubicada en Huacho.

La familia de la turista mexicana, que llegará al país en las próximas horas, reconocerá la ropa que está dentro del equipaje. Los peritos forenses no descartaron que en el lugar se habría podido ejecutar el feminicidio de la extranjera.

La diligencia duró tres horas y estuvo a cargo del fiscal Marco Collantes Mejía, del Primer Despacho de Coordinación de Decisión Temprana de la Fiscalía Penal de Huaura. Todos los exámenes de estas pruebas para corroborar la identidad de la turista mexicana se realizarán en el Hospital Regional de Huacho.

La desaparición

Karla Arellano, sobrina de la desaparecida, comentó para el medio Enfoques Digital, que Blanca viajó el 27 de julio desde México hasta la ciudad de Lima, adonde llegó el 28 de julio a las 2.45 a. m. en el aeropuerto Jorge Chávez. En ese momento la recogió su novio, Juan Pablo Villafuerte.

Blanca Arellano Gutiérrez, la mexicana que llegó al Perú para conocer a su novio y terminó asesinada

El lunes 7 de noviembre, Blanca Arellano dejó de comunicarse con su familia como era costumbre y, también, fue el último día que se conectó a todas sus redes sociales. Desde entonces, sus familiares la buscan incansablemente y denuncian que su novio no les brinda mayor información sobre su paradero.

Blanca Arellano, de 51 años, había vendido todas sus pertenencias para viajar a nuestro país. Previamente, la Policía halló un cuerpo mutilado en un balneario de Huacho. Entre los restos, además, había un anillo que podría pertenecer a la turista mexicana.

Los restos serán sometidos a una prueba de ADN junto a las muestras que brinden los familiares de Blanca. El jefe de la División Policial de Huacho, el coronel PNP Luis Santos, indicó que Villafuerte evadió las preguntas cuando fue interrogado.

Hace unos días, Karla decidió escribirle a Villafuerte a través de Facebook para preguntarle por el paradero de su tía, pero las respuestas del estudiante fueron evasivas.

“Hola Juan, espero que estés bien. Oye un super favor es que mi tía está incomunicada desde el domingo y mi familia está preocupada. ¿Crees que puedes comentarle que se comunique con nosotros, por favor, ella está bien?”, consultó la sobrina.

Las maletas que serían de la turista mexicana Blanca Arellano

A lo que Juan Pablo respondió: “Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí, se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla”.

Esta respuesta dejó muy desconcertada a la familia de Blanca, porque ella en ningún momento mencionó que existía alguna crisis en la relación y que tendría intenciones de volver a México de esa manera, por lo que iniciaron una búsqueda con apoyo de amigos y personas que desde Perú le extendieron la mano.

