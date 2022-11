Fans de Bad Bunny que no pudieron ingresar al Estadio Nacional destrozaron auto de taxista

El joven taxista pidió ayuda después que su auto quedara destrozado. Video: TV Perú

Bad Bunny causó furor en sus dos conciertos que realizó en el Estadio Nacional. Miles de personas llegaron el recinto para escuchar las mejores canciones del reggaetonero. Sin embargo, mientras los asistentes se movían al ritmo de ‘Callaíta’, los que no pudieron ingresar, generaron disturbios y destrozaron un taxi. Ahora, el conductor pide ayuda para reparar su herramienta de trabajo.

Moisés Tinoco relató que había dejado su auto frente a la comisaría de Petit Thouars. Pese a que vive alrededor de la zona, en Santa Beatriz, varios accesos estaban cerrados, así que tuvo que dejar el vehículo en ese lugar.

En TikTok, estos videos se viralizaron: aparecían jóvenes bailando y saltando sobre el taxi, incluso rompieron el parabrisas y rayaron el auto. La policía, aunque estaba cerca, no hizo nada para frenar esta violencia contra la propiedad privada.

“Todas las cocheras estaban cerradas por la cantidad de autos por el concierto de Bad Bunny, así que lo dejé frente a la comisaría, cerca del estadio. Yo soy vecino acá y, supuestamente, es seguro. Nunca imaginé que iban a destrozar el auto. Es algo inaudito.”, manifestó a TV Perú.

El afectado pidió a la PNP que ayude a reconocer a quienes dañaron su auto para que se hagan responsables. Video: 24 Horas

Tinoco encontró su auto totalmente destrozado cuando salió a trabajar a las 3 de la mañana. “El carro tiene varios rayones, el parabrisas está totalmente roto y el techo, también. He tratado de arreglarlo, pero tuve que sacarlo del taller porque no me alcanzó el monto que es muy alto”, describió el afectado.

El taxista, hasta el momento, dijo que gastó aproximadamente mil soles. La automotriz le confirmó que la reparación de todo su vehículo suma 3.500 soles.

Pide que dejen entrar a los vecinos

Tinoco argumentó que es un problema para los vecinos no poder ingresar a sus domicilios cuando hay conciertos. No es la primera vez que sucede.

“Esto pasa constantemente en todos los conciertos, a los vecinos no nos dejan pasar porque todo está cercado, solo hay ingreso peatonal”, declaró a 24 Horas.

El taxista trató de razonar con los policías para que pueda acceder a un camino, pero ningún oficial lo dejó y tuvo que estacionar en otro lugar; el lugar “seguro” era la comisaría de Petit Thouars, pero ni siquiera una camioneta policial que estaba cerca reaccionó al ver lo que sucedía con el vehículo.

Bad Bunny se presentó en el Estadio Nacional, en Lima. (Instagram)

“Yo creo que si la policía hace su trabajo; en un par de horas pueden ser identificados estas personas para que se hagan cargo de estos daños, que es vandalismo”, aseguró.

Aun cuando los efectivos de la PNP no hicieron nada por detener este acto vandálico, Tinoco comentó que va a denunciar a los responsables de que su auto esté en malas condiciones.

El estudiante, quien se dedica a este oficio para pagar sus estudios universitarios, pidió que una automotriz se solidarice con su caso porque no tiene el dinero disponible.

Si desean ayudarlo puede comunicarse al 974-559420.

