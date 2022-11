PNP desmiente a Telecticket y niega que ellos hayan cerrado puertas en concierto de Bad Bunny

PNP da detalles de operativos tras concierto de Bad Bunny | TV Perú

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, brindó esta noche -desde el Cercado de Lima- un balance de los operativos realizados durante ambos días de concierto del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny.

“Se ha cumplido exitosamente (los operativos), sin costo social. Sin embargo, han habido algunos intentos de alteración del orden público. Se han producido algunos y ha habido también muchas personas que no han ingresado”, declaró a TV Perú.

Asimismo, el alto mando policial desmintió “categoricamente” a la empresa Teleticket, que sean los responsables de haber cerrado las puertas del Estadio Nacional, tras los disturbios en los alrededores, dejando a muchos fanáticos con su entrada en la mano.

“Sí conocemos de ese comunicado que ha hecho esta empresa Teleticket, y quiero decir que eso es completamente falso. La PNP, de acuerdo a las tareas que ha cumplido, es servicio policial a las inmediaciones y el perímetro del estadio. En todo el borde y en las vías de acceso hacia este recinto deportivo”, dijo.

En los exteriores del Estadio Nacional se reportaron disturbios.

Orden público y seguridad

Negó que hayan controlado el ingreso de las personas y precisó que su labor se ciñó a controlar el orden público, el tránsito y velar por la seguridad de los asistentes.

“(Cerrar las puertas de acceso) eso no es nuestra función ni nunca lo ha sido. Es más, quien habla solicitó que mantengan abiertas la puertas, porque cuando se inició el evento los que decían que tenían su entrada, que era un montón de gente, querían entrar por la fuerza y cerraron las puertas”, aseguró.

“Traté de coordinar con Teleticket, que son los que controlan el equipo y no había nadie. ¿Quién me responde? Las puertas estaban cerradas y exigía que abran. Había personal de bomberos afuera y las puertas estaban cerradas, no podían ingresar. Eso estaba completamente mal. Y ahora que salgan a decir que es la Policía, quien ha dispuesto el cierre de las puertas del estadio eso es atentatorio contra las seguridad de los asistentes. Eso jamás va a hacer la Policía”, acotó.

En la víspera, la Policía informó que hubo estafas por 37 mil soles en el concierto.

Falta de capacidad

Agregó que “tomarán medidas legales”, porque no es posible que ellos comuniquen a la ciudadanía que la Policía ha ordenado el cierre de las puertas.

“No se puede engañar así. No queremos pensar que su falta de capacidad, no quiero especular, pero tratar, de repente, de salvar su responsabilidad, quieren deslindar o responsabilizar a alguien que no la tiene”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: