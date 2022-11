Patricia Barreto se niega a declarar para ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González explota: “¿Qué se cree?”

Rodrigo González se molesta con Patricia Barreto por no querer responder a las cámaras de Amor y Fuego. (Willax TV)

Rodrigo González no toleró que Patricia Barreto ignorara a las cámaras de ‘Amor y Fuego’. El popular ‘Peluchín’ expresó su total desacuerdo con la actitud de la actriz, quien se mostró reacia a responder a las preguntas del reportero del magazine de Willax TV cuando la abordó para consultarle por el reciente estreno de ‘Maricucha 2′.

A pesar de que, en un inicio la figura de América Televisión se mostró amable con el periodista, una vez supo que se trataba de ‘Amor y Fuego’, se incomodó. Todo sucedió en el preciso momento en que la artista estaba ingresando a un vehículo con el actor Andrés Vílchez. Mientras él estaba brindando algunas declaraciones, Barreto interrumpió.

“Pero ¿por qué siempre así de mala onda?”, dijo Patricia y a lo que el reportero acotó “dime Maricucha dime”. “No, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa”, señaló un poco fastidiada. “¿Por qué? Estamos conversando”, agregó el comunicador. “Ya, pero no. Besos. Miren la novela”, finalizó.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Rodrigo González y desató su furia contra Patricia Barreto. El popular ‘Peluchín’ aseguró que en ningún momento la han criticado como para que no quiera hablar para su espacio televisivo. Incluso, señaló que su reportero no iba a consultarle sobre los rumores de una posible relación con Vílchez, los cuales surgieron hace varios meses por su cercanía.

“Qué le pasa a la ‘Maricucha’, estaba preocupada para que no le preguntemos si Andrés Vílchez es su novio, ya sabemos que no, no te lo vamos a preguntar, ya sabemos que chapan porque son amiguis. No te pongas nerviosa”, dijo el periodista.

“Qué vamos a hacer programa contigo, me sobran las hojas de la pauta. ¿Qué se cree? la estelar (...) Cuando tu no figurabas, cuando la gente no sabía ni maricucha de ti, nosotros ya liderábamos al mediodía. El suelo esta parejo, pero hay niveles, aunque estés gozando de tu protagónico. Ahorita ya te olvidamos Maricucha”, agregó.

Rodrigo González explota contra Patricia Barreto. (Captura)

Patricia Barreto agradecida con su papel de ‘Maricucha’

En entrevista con Infobae, Patricia Barreto habló de lo mucho que le ha dado su personaje para su vida personal y profesional. La actriz señaló que ‘Maricucha’ tiene las ideas claras y sabe lo que quiere. Además, reveló que ahora recibe más mensajes aplaudiendo su trabajo y considera que su nombre está más presente en los corazones del público.

“Maricucha es una telenovela que, claramente, no es convencional. Si bien nos regimos bajo parámetros de telenovela donde tiene que haber romance y lucha por el honor, tenemos que impactar desde el otro lado como dice Michelle Alexander. Dar mensajes, con personajes con ideas claras o, al menos, en el proceso de saber lo que quiere. Y Maricucha tiene ideas muy claras, no le gusta que la presionen. Ella tiene una personalidad muy chispeante y muy espontánea, por eso creo que conecta mucho con la gente. Ella no quiere casarse porque no le gusta que la presionen”, dijo a nuestro medio.

“Si antes me daban mucho cariño por las obras de teatro, siento que (ahora más). Es loquísimo porque este personaje sigue siendo a fin al mundo familiar infantil. Tengo muchos fans, niños y grandes. Mi mundo familiar siempre se ha expandido, me ayuda a que se pueda mostrar mi voz, siempre una voz constructiva y positiva. Este papel me ha dado la oportunidad de que mi voz esté mucho más presente, que dentro de lo que busco, siempre sea una voz importante”, agregó.

