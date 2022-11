Enma Benavides responde sobre investigaciones en su contra y advierte que tomará medidas legales

La jueza Enma Benavides, hermana de la actual fiscal de la Nación, se pronunció sobre las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de cohecho pasivo y organización criminal. Los referidos cargos también recaen sobre otros magistrados del Colegiado E de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial.

Benavides, Lorenzo Ilave García y María Luisa Apaza son investigados por situaciones suscitadas entre el mes de noviembre del año 2012 y marzo del 2015. El exmayor de la PNP, Hilario Manuel Rosales Sánchez, declaró en aquel entonces que le solicitaron dinero, presuntamente desde la citada Sala, a cambio de variar su medida de prisión preventiva.

En este contexto, también se acusa a los mencionados de recibir hasta 150 mil dólares para liberar a peligrosos narcotraficantes conocidos como Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’ y José López Quispe, alias ‘Papitas’.

“Los jueces siempre somos investigados, no solo yo ni el tribunal al que pertenezco; todos sometidos a una investigación; allí se determina si hubo o no infracción. (…) Cuando llega un pedido, nosotros tomamos un expediente y revisamos, yo no soy un tribunal unipersonal. El presidente es el Dr. Ilave. Somos tres cabezas, todos decidimos si hay una libertad o un internamiento ”, comentó Enma Benavides en diálogo con Canal N.

La familiar de Patricia Benavides, máxima autoridad del Ministerio Público, también señaló que se le otorgó la libertad a ambos acusados porque los medios probatorios del expediente fueron tendientes para ello. Además, agregó que si bien se presentaron dos quejas ante el órgano de control respectivo (Oficina de Control de la Magistratura - OCMA), la institución archivó los expedientes.

“Se notifica al fiscal, se notifica al procurador y ninguno apeló (…) Para el OGMA no había ninguna irregularidad. En la supuesta investigación hay un informe donde se hizo el levantamiento de las comunicaciones, no hay ningún tipo de comunicación de los miembros del tribunal con abogados o supuestos procesados. Tengo entendido que los testigos ya declararon”, acotó.

Anuncia medidas

Enma Benavides Vargas también aseguró que algunos medios de comunicación brindan “información distorsionada” a la opinión pública, así como “algunas autoridades que no respetan el derecho a la dignidad y el debido proceso”.

“No lo hice antes (brindar declaraciones), pero ahora lo hago por respeto a mi madre, que tiene ochenta años y por respeto a mis hijos, que tienen derecho de vivir una vida en paz”, comentó en diálogo con el citado medio.

En este sentido, la jueza advirtió que tomará acciones conforme a ley según las próximas críticas que reciba si estas no correspondan “a la realidad”. Además, afirmó que tiene una “conducta intachable” durante sus más de veinte años de trabajo en el Poder Judicial (PJ).

“Creo que después de esta entrevista, y estas aclaraciones que estoy haciendo, si alguien osa hablar algo que no está dentro de la realidad tendré que tomar las medidas legales correspondientes; ya no se pueden permitir más historias que no corresponden”, zanjó.

Sobre sus bienes, detalló que al ingresar al PJ poseía trece inmuebles y cuatro vehículos. “Estas partidas que se brindan no necesariamente son cosas o departamentos, como lo quieren magnificar, también se refieren a las cocheras, a las áreas comunes, depósitos o azoteas; como es en mi caso. Mi esposo tenía empresa constructora, eso es lo que quedó en lo que respecta a mi persona. Quedaron los muebles respecto a la compañía, panadería pastelería y fuente de soda”, comentó.

