Bettsy Chávez contra fiscal de la Nación: “No me sorprende la selectiva oficiosidad de Patricia Benavides”

Betssy Chávez, la ministra de Trabajo censurada ayer por el Congreso de la República.

La ministra de Cultura, Betssy Chávez, se pronunció al saber que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar en su contra por presuntas contrataciones irregulares en el Estado.

Ante esta situación, la titular del Mincul, envió un comunicado en el que aclara que ningún pariente cercano o lejano tendrá algún tipo de beneficio durante su gestión. Para la Fiscalía, Chávez habría cometido los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado tras la difusión de un reportaje periodístico.

“Respecto del reportaje de un dominical del conglomerado de medios que antaño recibía millones por publicidad estatal, que me alude e insinúa supuesta presión para una designación de un profesional en un cargo de confianza […] rechazo tales especulaciones que se fundamentan en mostrarme en alguna foto con una persona que no contrata ni es funcionario de ningún ministerio que ha estado o está a mi cargo”, inicia el comunicado difundido por la ministra en su cuenta oficial de Twitter.

“Ningún familiar mío cercano o lejano ha sido beneficiado con designación de ningún tipo. De igual manera, todas las contrataciones efectuadas en mi despacho congresal han sido debidamente filtradas por las oficinas de recursos humanos del Congreso de la República y se enmarcaron en la ley”, añade.

Betssy Chávez se pronuncia.

Antes de culminar con su comunicado, Betssy Chávez cuestionó la labor de la fiscal de la Nación que “No me sorprende la selectiva oficiosidad de Patricia Benavides” en estas investigaciones y aclaró que no tiene nada que temer porque no ha incurrido en ninguna falta.

“No me sorprende la selectiva oficiosidad de la señora Patricia Benavides de iniciar diligencias preliminares, tomando como base de imputación las insinuaciones de un programa dominical que ni siquiera menciona algún elemento objetivo […] sin tener la ‘investigación’ sustento jurídico alguno, espero que tenga el destino que le corresponde”, agrega el pronunciamiento.

Fiscalía abre investigación a Betssy Chávez

La Fiscalía de la Nación abrió, este lunes 14 de noviembre, una investigación preliminar contra la ministra de Cultura, Betssy Chávez, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. El órgano regular tomó esta decisión, luego de que la parlamentaria presuntamente haya favorecido a sus allegados a conseguir empleos en el Estado con cuantiosos sueldos mensuales.

“La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la ministra de Cultura, Betssy Chávez Chino, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado”, comunicó el Ministerio Público a través de un tuit.

“Asimismo, dispuso iniciar las diligencias preliminares para el esclarecimiento de los hechos, materia de investigación, relacionados con la presunta contratación de allegados en cargos en el Estado”, agregó.

Betssy Chávez

Congresistas cuestionan a Chávez

Luego de conocer la denuncia en contra de la ministra de Cultura, la congresista Martha Moyano salió a cuestionar el actuar de Betssy Chávez, solicitando que tras este escándalo, debería dejar el cargo y renunciar al gabinete ministerial.

“Ella debe dar explicaciones al pueblo, ella debe explicar concretamente. Sus relaciones sentimentales son temas personales, pero si usa vehículos del Estado que la esperan hasta altas horas sin ejercer la función pública, ahí tenemos un problema”, afirmó Moyano a la prensa este lunes.

“Ella tiene que dar explicaciones, tenemos que tener claras las cosas, pero si eso hace que beneficie a alguien, debe dar explicaciones, yo no puedo adelantar opinión porque pertenezco a una bancada y tenemos que discutirlo en la bancada”, añadió.

Por su parte, Jorge Montoya también solicitó la renuncia de Betssy Chávez. “Lo que debe hacer la ministra es renunciar, es lo más correcto que puede hacer, esperemos que lo haga el día de hoy. Dependiendo de lo que suceda vamos a tomar acciones, si renuncia ahí queda el caso y se verá si hay delito, si no la bancada analizará qué acciones tomar”, expresó.

