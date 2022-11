Estafados por entradas para los conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee suman más de 10 mil

La mayor estafa en la historia de los conciertos en Lima se dio en los shows de Bad Bunny y Daddy Yankee

Las presentaciones de Daddy Yankee y Bad Bunny representaba la exitosa vuelta de los mega conciertos en Lima. Ambos espectáculos hicieron sold out apenas salieron a la venta las entradas, sin embargo al llegar la fecha del show del ‘Big Boss’ la Policía Nacional se topó con lo que sería una organización criminal que protagonizó una de las mayores estafas en la historia de este tipo de recitales en el Perú.

A la fecha son más de 10 mil los afectados por una organización integrada por revendedores, jóvenes, influencers y personas a los que se les ofreció ganar alrededor de 300 a 400 soles por entrada que colocaban a incautos compradores, en su mayoría, jóvenes fanáticos de la música de ambos reggaetoneros y soñaban con ver en vivo a su artista favorito.

Pamela Cabanillas, como solo 18 años, es sindicada como la cabecilla de ‘Los QR de la estafa’ y que se habría apoderado de más de dos millones de soles producto de la venta indiscriminada de entradas ‘fake’ a través de las redes sociales y usando a otros jóvenes para que la cadena de engaño llegue a miles de personas, quienes al llegar el día del concierto se dieron con la sorpresa que sus boletos eran falsos o estaban clonados.

Poco a poco las comisarías de los alrededores de la PNP se vieron abarrotados de jóvenes desconsolados y padres de familia preocupados por denunciar esta nueva modalidad de estafa que no se había dado antes. Inmediatamente, el jefe de la Policía Nacional se puso a investigar y descubrieron las formas y maneras que la banda criminal usó para timar a miles de personas de manera online.

¿Cómo se desarrolló la estafa?

De acuerdo a las primeras investigaciones de la División de Estafas de la Policía Nacional, con solo una entrada se creó esta ola de engaño para estos dos conciertos y otros espectáculos como los de Coldplay y el partido Perú vs Paraguay. Aparentemente, Cabanillas tuvo en su poder unas entradas originales y ante la desesperación de los fanáticos por conseguir un boleto usó las redes sociales para empezar a ‘revender’. En Facebook, ingresó a grupos que buscaban tickets y así empezó el castillo de naipes que se vino al suelo cuando se fueron denunciando los miles de casos.

El clan de los ‘QR de la estafa’ clonaban los QR de los boletos y el código de barras de los mismos eran reemplazados por cualquiera que se hallaban en Internet. Así, les hacían creer a los incautos que eran originales, pero al pasar por el control, estos redireccionaban a carnets de vacunación del Minsa o a páginas web que nada tenían que ver con el concierto.

Los códigos QR de las entradas fueron vulneradas en los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny

Pero la ambición de Cabanillas no quedó ahí, ya que se organizó junto a otro grupo de revendedores que captaron a jóvenes para que también ofrezcan los tickets y así la cadena llegó a más de 10 mil personas estafadas para los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny.

Cabanillas y sus otros dos operadores fugaron del país sin problema alguno y con miles de soles en su poder. Ella se encuentra en Europa, mientras que sus cómplices se encuentran dándose la gran vida en Colombia.

Para el concierto de Bad Bunny, Ethel Pozo y Brunella Horna, conductoras de ‘América Hoy’ estuvieron a punto de quedarse sin ver el concierto, ya que sus boletos habían sido clonados y no las dejaban ingresar, pero no solo eran ellas sino también a sus hijas, su esposo y otras personas que quedaron en shock al conocer que no podían ingresar al estadio.

“Pasó lo que temía, estamos en un problema muy grande porque no nos dejan pasar, las entradas son carísimas, como cualquier persona las compramos con mucha ilusión, nadie nos da razón, estamos preguntando a todos, pero no nos dan respuesta”, señaló la Pozo con el rostro notablemente entristecido.

“Estamos aquí angustiadas, somos un grupo que compramos a un promotor, hay muchísima gente afuera, no sabemos que hacer, son más de 40 personas con un caso similar al mío, espero que me solucionen el problema, nos sentimos fatales”, agregó

Una hora después y gracias a sus contactos, la presentadora y las 10 personas que la acompañaban ingresaron sin ningún problema y pudieron disfrutar del show del ‘Conejo malo’.

Ethel Pozo logró entrar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Ola de estafas online

Pese a que la policía trabaja para dar con el paradero de la banda ‘Los QR de la estafa’, lo cierto es que en el último año miles han sido víctimas de diversas modalidades de estafa online, una situación peligrosa que no solo ha desnudado la precariedad del sistema de diversas empresas para evitar este tipo de delitos, sino que cada vez son más las personas que caen fácilmente y ven cómo su dinero y ahorros de toda su vida se esfuman en solo minutos.

“En el Perú la estafa online más común es el ‘phishing’ donde a través de un correo electrónico o un mensaje de texto al celular una persona desconocida te envía un enlace a un sitio web fraudulento con el fin de robarte tu información personal para luego entrar a tus cuentas y adueñarse de tu dinero”, explicó a Infobae José Carlos Pazos, especialista en ciberseguridad y docente de Ciencias de la Computación en UTEC.

Ante lo acontecido hace unos días con la millonaria estafa de venta de entradas para el concierto del cantante de reggaetón Daddy Yankee y Bad Bunny, el especialista en ciberseguridad comentó que esta modalidad de estafa no es tan común pero que causa mucho daño a la población.

Miles de jóvenes sueñan con ver en vivo a sus artistas favoritos, pero son presa fácil de los revendedores y estafadores

Señaló que se debe tener mucho cuidado ante esta modalidad de estafa, ya que las empresas que venden estas entradas hoy no cuentan con un sistema que asegure que dicho boleto se está vendiendo a una sola persona. “Es un poco difícil de legitimar este tipo de venta de entradas porque la reventa no está avalada por una entidad o alguna organización”, acotó.

Luis González Orellana, gerente general de Teleticket Perú, indicó que antes de la pandemia este negocio bien organizado de revendedores movía cerca de 30 millones de soles al año, pero a la fecha se duplicó.

Sostuvo que los revendedores no pagan impuestos y sacan 300-400 % [de ganancias]. “Esta gente ha clonado nuestra página. Solo ponen una máscara y en lugar del .com le ponen el .net o .org, y el comprador no se da cuenta, simplemente la gente cae en la estafa”, denuncia el funcionario. Indicó además que debería haber leyes en la parte tecnológica más fuertes y contra la reventa.

En tanto, Jaime Montenegro, de Head of Digital Business en la Cámara de Comercio de Lima, precisó que es importante diferenciar que lo que ha fallado en la venta de entradas falsas para el evento de Daddy Yankee no ha sido el código QR, que es un simple elemento gráfico, sino el sistema y los procesos de seguridad que fueron vulnerados por gente inescrupulosa.

“Lo que ha fallado es el sistema y no el código QR que es un simple gráfico y, ¿cómo ha sido vulnerado? Lo que sucede es que este sistema utiliza en su procedimiento al QR como único elemento de seguridad. Lo que se necesita es potenciarlo y adicionarle otros elementos al QR. Debemos recoger la experiencia de otros países donde registran los datos personales, quién compró la entrada, el DNI, de tal forma que no sea necesario exportar la información hacia otra aplicación para tener que imprimir la entrada”, advirtió

Más de tres mil personas estafadas con entradas falsas en el concierto de Bad Bunny

Solo en 2021 hubo más de 18 mil denuncias de casos de cibercrimen, un incremento porcentual de 92,9% en comparación con el 2020, de acuerdo al Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdhs).

La Policía, en tanto, registró 14 mil 671 denuncias por delitos informáticos durante el año 2021, un 65% más de casos que el año anterior. De enero a abril de este año, van 7 mil 297 denuncias de delitos informáticos.

