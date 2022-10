‘Los QR de la Estafa’ o el desborde de ciberdelitos en Perú: en un año se dispararon un 92,9%

Quién es Pamela Cabanillas, la estafadora de entradas. (Latina)

Se llama Pamela Cabanillas Solei, tiene 18 años y está acusada por la Policía de estafar a siete mil personas con boletos falsos para los conciertos de Daddy Yankee. La División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dinincri) la sindica como cabecilla de una presunta organización criminal denominada ‘Los QR de la Estafa’, donde hay otros 19 implicados por emitir al menos dos mil entradas fraudulentas.

El general Manuel Lozada anunció que Pamela Cabanillas fugó a España con un monto de 500 mil dólares (2 millones de soles) tras idear, junto con sus cómplices, una estrategia que consistía en hacer una campaña en redes sociales para ofrecer y garantizar la venta de los boletos a sus víctimas.

Previamente, la estafadora y el grupo de revendedores adquirió entradas de manera legítima, aunque luego las clonaron a través del código QR: un solo ticket original podía caer en manos de varias personas por intermedio de copias. Este proceso incluso se repitió hasta 367 veces con una sola entrada, de acuerdo con información policial.

El dinero de la estafa fue repartido en cuatro cuentas bancarias. Otros dos implicados, Franco Patiño Guerrero (31) y Adriana Urresti Sánchez (18), habrían huido a Colombia, mientras que Mauricio Eduardo Cano Arévalo (23) y Nicole Katherine Mia Aguilar Montalvo (18) están no habidos.

Solo Sebastián Marcelo Espejo North (24) y Carlos Jesús Reyna Huamán (47) han sido capturados.

Ciberdelito común

La estafa agravada mediante plataformas virtuales es, junto con el fraude informático, el ciberdelito más común en el Perú, solo por delante de la suplantación de identidad y las proposiciones con fines sexuales a menores mediante el uso de la tecnología.

Antes de pandemia, este negocio bien organizado de revendedores movía cerca de 30 millones de soles al año, pero a la fecha se duplicó, según Luis González Orellana, gerente general de Teleticket Perú.

“Es un negocio informal que ha funcionado muy bien y donde está metida todo tipo de gente. [Los revendedores] no pagan impuestos y sacan 300-400 % [de ganancias]. Esta gente ha clonado nuestra página. Solo ponen una máscara y en lugar del .com le ponen el .net o .org, y el comprador no se da cuenta, simplemente la gente cae en la estafa”, denuncia el funcionario.

“Hoy por hoy tienes a centennials, millennials, que son nativos digitales, ponen 10-20 computadoras o bots para entrar y comprar entradas para la reventa de entradas. Debería haber leyes en la parte tecnológica más fuertes y contra la reventa”, demanda el representante de la mayor ticketera de venta de entradas para eventos en el país.

Según datos oficiales, las técnicas son las más utilizadas por los ciberdelincuentes son el uso de malware o software malicioso para obtener los datos, la captación de personas de bajos recursos para que recojan productos de compras fraudulentas o la creación de perfiles falsos en redes sociales.

También está el hacking para obtener la información de la víctima y lograr el fraude de forma remota, además del phishing para suplantar a un banco o empresa mediante un correo electrónico con archivos adjuntos que, si se dan clic, habilitan un malware que tomará los datos.

Erick Iriarte, abogado especialista en temas digitales, apunta que los ciberdelitos se registran desde hace dos décadas en el país, aunque los casos de víctimas de estafas en internet, hackeo y fraude informático se dispararon en los últimos años.

Cifras en alza

Solo en 2021 hubo 18 mil 596 denuncias de casos de cibercrimen, un incremento porcentual de 92,9% en comparación con el 2020, de acuerdo con el Ministerio Público. Las cifras son avaladas por el Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdhs).

La Policía, en tanto, registró 14 mil 671 denuncias por delitos informáticos durante el año 2021, un 65% de casos más que el año anterior (8 897 denuncias en 2020). De enero a abril de este año, van 7,297 denuncias de delitos informáticos, de las cuales 5,356 son tipificadas.

“Comparando los valores año a año —refiere el documento de Fiscalía—, se visualiza un incremento de 144% en el año 2019, en comparación con el año 2018; y de 25% en el 2020, en comparación con el año 2019. En el 2021, entretanto, el aumento es de 65% en comparación con el año anterior”.

Lima encabeza la lista de regiones con la mayor cantidad de denuncias por este tipo de ilícitos desde el 2019 hasta el 2021, año en que se registraron 7 mil 324 casos. Le siguen las regiones Arequipa (877), La Libertad (835) y la provincia constitucional del Callao (774).

Los datos de la PNP también revelan que durante la segunda mitad de cada año, entre el 2018 y 2021, se registra una mayor cantidad de denuncias por ciberdelitos.

Para el abogado Erick Iriarte, pese a la habilitación de canales para denuncias, muchos usuarios desconfían en el sistema de administración de justicia para casos de delitos informáticos, pues consideran que no “se puede perseguir el delito” a través de los mecanismos tradicionales.

No obstante, explicó que los usuarios tienen la posibilidad de acudir a la División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, que trabaja en coordinación con la Fiscalía especializada en cibercriminalidad.

Aurora Castillo Fuerman dirige la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, donde fiscales peruanos recurren al uso de mecanismos tecnológicos para rastrear evidencias de ciberdelitos. Fue creada el año pasado para facilitar la labor en 34 distritos fiscales.

“¿Cómo funciona el internet? A través de las comunicaciones virtuales. Entonces, hay que investigar el ciberespacio y, para ello, hay que hacer levantamiento del secreto de las comunicaciones, hay que saber cómo saber pedir información a un proveedor internacional, por ejemplo, como Facebook, entre otros”, destaca la fiscal superior.

¿Cómo prevenir ciberdelitos?

‘Los QR de la Estafa’ han significado un recordatorio de las recomendaciones establecidas por el Observatorio Nacional de Política Criminal para evitar ciberdelitos. Estas son las pautas:

- Navega solo por páginas web seguras y de confianza, especialmente si estás realizando compras online o brindando información confidencial. Verifica que la URL comience con https:// en lugar de http. Además, en la barra del navegador debe aparecer el ícono de un candado cerrado.

- Ten cuidado con los correos electrónicos en los que las entidades bancarias o sitios de venta soliciten datos personales o contraseñas.

- Cuando recibas alguna solicitud de amistad en las redes sociales, confirma siempre la identidad de la cuenta antes de aceptar.

- Usa contraseñas seguras, que estén compuestas por al menos ocho caracteres como mínimo y combinen distintos tipos de letras, entre mayúsculas y minúsculas, además de números y símbolos. No es recomendable usar la misma contraseña en todas tus cuentas.

