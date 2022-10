La estafadora de las entradas de Daddy Yankee y la red criminal que habría integrado con revendedores, influencers y hasta su propio padre

Pamela Cabanillas es la joven de 18 años que es la presunta cabecilla de la organización criminal “Los QR de la estafa”, dedicada a timar con entradas de conciertos en Lima. Para las dos fechas de los conciertos del cantante de reggaetón Daddy Yankee, la red criminal estafó a más de siete mil personas apoderándose de más de 2,5 millones de soles.

La supuesta delincuente viajó a España en medio de las acusaciones en su contra. Desde la clandestinidad realizó una transmisión en vivo para pronunciarse sobre las acusaciones en su contra. A través de su cuenta de Instagra, negó ser la cabecilla o formar parte de una organización criminal.

“He defraudado a mucha gente que tenía la ilusión de ver a Daddy Yankee. Yo no tuve compasión de las personas, lo estafé sin compasión”, expresó.

Dijo que no conocía a las personas con las que se la ha vinculado y señaló que sus padres y su familia no tenían conocimiento de sus actos, pese a que su progenitor, también estaría involucrado en la comisión de los delitos, según la Policía Nacional del Perú (PNP) . “Solicito que no los mencionen, ya que son personas mayores. Mis cosas siempre las hice yo sola y es mi responsabilidad”, expresó.

Asimismo, manifestó que acepta su error y reveló que viene siendo amenazada por personas desconocidas en los últimos días: “Lamento que por mi falta de experiencia y querer las cosas fáciles haya cometido este error, es por ello que pido disculpas a mi familia y las personas que afecté”.

Cabanillas se comprometió a entregarse a las autoridades en Europa. “Acepto mi error y pagaré por mis actos cometidos, más no aceptaré que me culpen de ser cabecilla de algo que no tengo conocimiento”, concluyó.

La presunta líder de 'Los QR de la estafa' dijo que se va a entregar a las autoridades europeas. Video: Instagram

Venta a revendedores

La joven negó rotundamente haber obtenido más de 2,5 millones de soles con la venta de entradas falsas al concierto de Daddy Yankee, y explicó que las entradas que vendió a los revendedores fue entre los S/300 y S/800 y manifestó que no es su responsabilidad que ellos lo hayan ofertado a más de S/1000.

Además, expuso que si le pasa algo responsabiliza a los revendedores con los que engañó a miles de fans peruanos. Las personas a quienes señaló son las siguientes:

- Alberto Ramírez, revendedor, que habría ganado más dinero que ella.

- Cristian Valcárcel, a quien además le habría costeado una orquesta para su fiesta de cumpleaños.

- Diego Zurek, quien habría revendido las entradas al doble de costo real.

- José Carlos Cornello, revendedor, que habría ganado más dinero que ella.

- Nayeli León, quien estaría amenazando a su familia.

Actividad de Pamela Cabanillas en su cuenta de Instagram.

Investigación fiscal

El Tercer Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima decidió abrir una investigación preliminar en contra de Pamela Cabanillas, Fabricio Patiño Guerrero, Adriana Urresti Sánchez Moreno y Nicole Aguilar Moreno. Los delitos que presuntamente habría cometido son contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, y el delito de suplantación de identidad.

Según el Código Penal peruano, el delito de estafa es sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de seis años. Mientras que el delito de suplantación de identidad es sancionado con una pena no menor de tres ni mayor de cinco años.

La PNP informó que envió una alerta a Interpol para la captura de Pamela Cabanillas, Fabricio Patiño y Adriana Urresti, quienes viajaron a España y Colombia.

Hasta el momento, Sebastián Espejo North y Carlos Reyna Huamán permanecen detenidos. En tanto, Mauricio Cano Arévalo y Nicole Aguilar Montalvo continúan siendo buscados por las autoridades.

