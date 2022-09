Natalie Vértiz explota de emoción al aparecer en publicación de Carolina Herrera: “¡Qué honor!”

Natalie Vértiz emocionada por ser escogida para una publicación de Carolina Herrera. (Instagram)

Natalie Vértiz se ha convertido en todo un orgullo peruano. La conductora de ‘Estás en Todas’ se mostró más que emocionada de aparecer en una publicación de la lujosa marca Carolina Herrera. Hace unos días, la modelo causó sensación cuando posó junto a la empresaria y diseñadora venezolana en un evento de belleza internacional y ahora vuelve a llamar la atención al ser escogida para promocionar uno de los perfumes más exitosos.

La ex Miss Perú dejó ver que estaba en la Semana de la Moda de Nueva York como embajadora de Carolina Herrera junto a otras influencers. Asimismo, registró su preparación para asistir a los desfiles, utilizó los atuendos de la misma marca y hasta disfrutó de algunas fragancias que han alcanzado grandes ventas a nivel mundial.

A pesar de que todo ello ocurrió a mediados de setiembre, Natalie Vértiz nunca imaginó que las redes sociales de Carolina Herrera la escogieran para ser parte de una de sus publicaciones. Este 21 de setiembre, el Instagram oficial de la empresa que se sitúa en Estados Unidos sorprendió al utilizar una foto de la peruana en su perfil.

“¿Qué les parece eso para una vista? El horizonte de Manhattan, la potencia peruana Natalie Vértiz y una botella de Good Girl - el aroma aplastante en la botella de tacón - es de lo que están hechos los sueños”, se lee en la descripción.

Natalie Vértiz aparece en las redes de Carolina Herrera. (Instagram)

Esto no pasó desapercibido para la esposa de Yaco Eskenazi y rápidamente compartió en las historias de su Instagram la noticia expresando su emoción y celebrando que una mujer oriunda de Perú esté en las páginas de una reconocida marca de ropa, perfumes y accesorios.

“Perú en la casa. ¿Me ayudan a darle mucho amor a este post? Aún no me la creo. ¡Qué honor!”, escribió la modelo acompañado del post oficial.

Sus seguidores, amigos y familiares no tardaron en felicitarla por este logro. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado más de 17 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios donde los usuarios también festejaban su presencia en dicha red social.

“Dejando el nombre de Perú bien alto”, “La más hermosa”, “Que lindo ver a una peruana en la página de una grande como es Carolina Herrera”, “Maravillosa”, son algunos de los textos que estuvieron acompañados con emojis de corazón y aplausos.

Natalie Vértiz feliz por aparecer en las redes de Carolina Herrera. (Instagram)

Natalie Vértiz entrevistó a Coldplay

Natalie Vértiz fue la encargada de entrevistar a Coldplay para su programa. Will Champion y Guy Berryman hablaron sobre los fans peruanos, su colaboración con BTS y sobre las canciones que más disfrutan tocar sobre el escenario.

El baterista de la banda fue el primero en resaltar la cálida bienvenida que recibieron el lunes 12 de septiembre, cuando aterrizaron en territorio peruano y cientos de fans los esperaron a las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. “Siempre con intensidad, cantando y simplemente maravilloso. Es un placer. Decíamos que el público en Latinoamérica ha sido tan maravilloso para nosotros, y Perú no es la excepción. Estamos muy contentos de haber vuelto”, señaló Champion.

Tras ello, la exreina de belleza preguntó cómo fue su experiencia colaborando con BTS, la banda surcoreana más popular del momento. Guy Berryman la calificó de “interesante”, ya que se contactaron de una manera “inusual”.

Finalmente, Berryman aseguró que su canción favorita de Coldplay es “A Rush Of Blood To The Head” del álbum “Daylight”. En tanto, Will Champion indicó que la suya era “The Scientist” porque “es una balada hermosa y perfecta”.

Coldplay habló sobre la fanaticada peruana, BTS y más en entrevista con Natalie Vértiz | América TV / 'Estás en Todas'

