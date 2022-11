Alianza Lima y la notable labor del técnico Guillermo Salas para el título de la Liga 1 2022

Guillermo Salas sacó campeón nacional a Alianza Lima tras pocos meses de haber asumido como DT. (Liga 1)

Alianza Lima se consagró campeón de la Liga 1 2022 luego de derrotar a Melgar de Arequipa en la final vuelta de los ‘Play-Offs’ que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva. Fue un 2-0 a su favor que le permitió alzar el máximo título a nivel local y frente a su hinchada. Sin embargo, para llegar a esta instancia, el equipo experimentó un cambio que ocurrió a raíz del nombramiento de Guillermo Salas como entrenador y que ha significado el bicampeonato, un hecho que repasaremos en esta nota.

Antes de ello, es importante indicar que el conjunto ‘blanquiazul’ venía atravesando un momento complicado en el ámbito local. Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores en el primer semestre del año, el técnico Carlos Bustos no supo darle vuelta a la situación de un elenco que tiene la consigna de ganar todo lo que tenga enfrente. En el Torneo Apertura se quedó en el cuarto puesto tras sumar 33 puntos, a ocho de Melgar, que terminó imponiéndose en esa competición.

Por tal motivo, a los ‘íntimos’ les quedaba el Torneo Clausura para apuntar a salir campeones. En esa línea, la irregularidad se mantuvo con bajos rendimientos de parte de jugadores que el año pasado habían destacado como Hernán Barcos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, entre otros. Hasta que llegó el punto de inflexión, tras el empate en condición de local ante la Academia Cantolao en los primeros días de setiembre, provocando la destitución de Bustos.

Elección como entrenador

Ahí fue donde entró la figura de Guillermo Salas, quien en un principio asumió el cargo de DT a modo temporal. No obstante, el elenco ‘victoriano’ empezó a mejorar en su performance, logrando una compenetración entre sus futbolistas y consiguiendo notables resultados positivos.

Triunfos estratégicos y vitales

Pero si hay encuentros en donde se pudo apreciar la huella de ‘Chicho’, fue en las últimas jornadas del Torneo Clausura. Específicamente en ciudades de altura ante Cienciano y Ayacucho FC. Contra los cusqueños preparó una estrategia que le funcionó: sacó a Hernán Barcos del once inicial y lo mandó al campo para afrontar los últimos 30 minutos y, en una magnífica jugada individual en complicidad con el arquero Ángelo Campos, asistió a Jairo Concha para el 1-0. Ese partido acabó 2-0 para Alianza Lima, pero la inteligencia del ‘Pirata’ en los minutos finales y con el rival desgastado sirvió para llevarse los tres puntos.

Ante los ‘zorros’ en el Ciudad de Cumaná también se hizo con el triunfo. En esta ocasión, se vivió una previa atípica por el paro estudiantil en Ayacucho, pero de ahí en el cotejo hubo cierta paridad. Nuevamente Barcos apareció para abrir el marcador en una jugada polémica (no se percibió bien si el balón entró o no). Pero eso no fue todo, ya que tras la expulsión de Campos, el argentino se vistió de guardameta y colaboró en algunas acciones.

Con gol de Hernán Barcos, el cuadro 'blanquiazul' se llevó triunfazo de Ayacucho por penúltima fecha del certamen. (Video: GOLPERU).

Éxitos en Torneo Clausura y finales de Liga 1

Estos seis puntos obtenidos, sumado a la caída de Sporting Cristal ante Atlético Grau en el Alberto Gallardo, les permitió a los hombres de Salas colocarse como únicos líderes, algo que sostuvieron con la obtención del Torneo Clausura, que significó el pase directo a la final de la Liga 1 tras quedar segundos en la tabla del Acumulado. En todo este trayecto, Alianza Lima consiguió ocho victorias en nueve partidos, una impresionante racha que le dio crédito para las finales.

A pesar de sucumbir en Arequipa ante Melgar por la mínima diferencia, finalmente el conjunto de La Victoria le dio vuelta al marcador en Matute con los tantos de Yordi Vílchez y Pablo Lavandeira, logrando así el bicampeonato nacional.

DATO:

El futuro de Guillermo Salas es incierto, aunque habría consenso en la directiva ‘aliancista’ para que, con un plantel a su medida, pueda afrontar la temporada 2023.

Guillermo Salas vivió con mucha intensidad cada partido dirigido en Alianza Lima. (GEC)

