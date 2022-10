El ‘show’ de Hernán Barcos tras expulsión de Ángelo Campos en triunfo de Alianza Lima ante Ayacucho FC

Hernán Barcos hizo de todo en los minutos finales del duelo entre Alianza Lima y Ayacucho FC.

Hernán Barcos fue el gran protagonista en la victoria de Alianza Lima frente a Ayacucho FC por la penúltima fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2022. El delantero argentino no solo anotó el gol del triunfo, sino también se puso los guantes ante tonta expulsión del portero Ángelo Campos. Tremendo momento.

Todo pasó a los 90′+2 de la parte final del encuentra. El ‘1′ del cuadro visitante quiso ganar tiempo en un saque de meta y el árbitro Jesús Cartagena no lo permitió: corrió y le mostró la segunda amarilla. Con ello, los de ‘Chicho’ Salas se quedaron con un hombre menos y sin cambios por hacer.

Ante lo último, Hernán Barcos no se hizo problemas y sujetó los guantes de Ángelo Campos, que dejó el terreno de juego discutiendo con uno de los hombres de Ayacucho FC. Pero la escena tenía para más detalles, pues el ‘Pirata’ haría de las suyas segundos después de la roja para su compañero.

Lejos de acelerar las acciones, el ‘gaucho’ pidió cambio de guantes porque le parecían muy pequeños. Y logró su cometido: mandó al juvenil Osar Pinto a buscar unos más grandes y todos tuvieron que esperar. Poco pudieron hacer los jugadores del conjunto local con todo lo que estaban viendo.

Pasó de todo en los minutos finales en Ciudad de Cumaná por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

El argentino se puso los guantes e hizo singular acción en el Estadio Ciudad de Cumaná. (Video: GOLPERU).

Y como si lo anterior fuera poco, Hernán Barcos calmaría los nervios de sus colegas con insólita acción. Tras un cabezazo con poca potencia de Ayacucho FC, el argentino se lanzó sobre la pelota pero ¡sin tocarla! ¿Qué quiso hacer? Lo cierto es que, tanto Ricardo Lagos como Christian Ramos, soltaron una sonrisa.

“¡Mira lo que hace Hernán Barcos! ¡Encima se ríen!”, lanzó Jesús Arias, narrador de GOLPERU en vivo. “Es el jugador del partido, y dame con esa tirada”, agregó el comentarista Alberto Beingolea. Sin duda, una peculiar reacción del crack de Alianza Lima.

“Solo una vez tapé, pero fueron segundos. Fue lindo. Una experiencia bárbara. Siempre me gustó atajar, pero no con tanta presión. Hay que ayudar en lo que uno pueda. En los picados yo voy al arco, me gusta salir”, contó el ‘blanquiazul’ sobre el puesto de arquero.

Con Hernán Barcos, pero sin Ángelo Campos por expulsión, Alianza Lima cerrará el campeonato frente a ADT en Matute. Si gana dicho encuentro, se quedará con el Torneo Clausura y será finalista del título nacional de Primera División. Qué semana para todos.

