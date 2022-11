Jefferson Farfán celebró el título de Alianza Lima con el #SuccarChallenge

La 'Foquita' sacó pecho por conquista de los 'blanquiazules' y recordó celebración de Alexander Succar. (Video: Instagram Jefferson Farfán)

Alianza Lima se proclamó campeón de la Liga 1 2022 luego de vencer a Melgar de Arequipa en la final vuelta de los ‘Play-Offs’ del certamen local. A pesar de llegar a este duelo con el marcador en contra, supo voltear la serie con el apoyo de sus hinchas en el estadio Alejandro Villanueva. Ahora, a pesar de no haber jugado, Jefferson Farfán fue uno de los que más celebró esta conquista y, en el vestuario, realizó el #SuccarChallenge junto a sus compañeros, en una clara acción de incomodar al clásico rival.

Luego de la premiación y el recibimiento de las medallas junto al máximo trofeo, los jugadores se abrazaron y compartieron breves momentos con sus familiares. Pero después, en el camerino del equipo, se armó la fiesta. Ahí fue cuando el atacante nacional hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y captó toda la algarabía de la familia ‘aliancista’.

De repente, empezó a saltar y hacer los gestos que en su momento Alexander Succar realizó luego de anotarle a los ‘blanquiazules’. “¡No están preparados! ¡No están preparados!”, fueron las primeras palabras del delantero de 38 años que se encontraba junto a Ricardo Lagos, Carlos Montoya, Josepmir Ballón, Wilmer Aguirre, entre otros jugadores del plantel ‘íntimo’. Acto seguido, dijo: “¡Bájale un cambio!”. Y por si fuera poco, en coro entonaron las canciones típicas que les entonan a Universitario de Deportes.

¿Cómo empezó el #SuccarChallenge?

Esto sucedió en el último enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario en el estadio de Matute el 4 de setiembre. Leonardo Rugel había marcado el 1-0 para los ‘merengues’ luego de aprovechar una pelota suelta en área rival a los 54′. Y cuando faltaban 10 minutos para que termine el partido, Alexander Succar elaboró una magnífica jugada individual que terminó en un penal a su favor tras una falta de Christian Ramos. El árbitro sancionó la pena máxima y el mismo artillero lo transformó en gol.

Sin embargo, al momento de la celebración, se dirigió a los hinchas ‘victorianos’ y se colocó el brazo hacia la frente, como una señal de buscar dónde están los gritos constantes que recibió durante el encuentro. Inclusive, Paolo Hurtado y Gino Peruzzi le increparon por este gesto. El mismo Succar explicó tras el encuentro que intentó buscar al utilero de la ‘U’, aunque esta teoría no fue creída por muchos. No obstante, los hinchas de la escuadra ‘estudiantil’ hicieron tendencia esta celebración.

Por tal motivo, en señal de revancha y con el título bajo el brazo, Jefferson Farfán y compañía trataron de burlarse y sacar pecho por haber salido bicampeón nacional, ya que el 2021 también festejaron.

El delantero puso el segundo de los 'cremas' por Torneo Clausura de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Declaraciones de Jefferson Farfán tras el título

Jefferson Farfán fue abordado por la prensa luego de esta máxima conquista y se refirió al hecho de haber salido campeón con Alianza Lima bajo el mando de Guillermo Salas, a quien tuvo de compañero a inicios de los 2000. “Este es un campeonato especial porque hemos jugado juntos. Ahora tenerlo como entrenador es muy especial”, dijo.

De la misma manera, se mostró alegre por la oportunidad que cada vez que juega en Alianza Lima, el club logra una estrella. “Gracias a Dios sí, pero creo que es trabajo de todo el grupo”, señaló.

“Fue una temporada con altibajos, como en todos los equipos, pero creo que el plantel siempre estuvo unido, tuvo paciencia para llegar a los primeros lugares y se consiguió el campeonato”, agregó.

En cuanto a su disponibilidad en el campo, reveló que es “es horrible vivirlo en el banco” y que su continuidad en el cuadro de La Victoria aún no está asegurada. “No sé, todavía no he hablado con los dirigentes. Yo estoy tranquilo, vamos a ver qué pasa”, cerró.

El delantero peruano habló de la conquista, de 'Chicho' Salas y su futuro. (Video: Radio Ovación)

SEGUIR LEYENDO