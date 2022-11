Salim Vera expresa su molestia por publicación de un meme suyo

Salim Vera enfurece con meme. (Instagram)

Salim Vera es uno de los músicos peruanos que se mantiene bastante activo en las redes sociales, pues siempre se encuentra respondiendo los mensajes de sus seguidores. Sin embargo, no es lo único que hace, ya que también le responde a sus detractores.

Al parecer, el cantante es amante de la red social Facebook, y es que es en dicho espacio donde ha tenido más de un enfrentamiento. Asimismo, pese a que es una figura pública, no teme a las criticas que pueda recibir por enfrentarse al público que no desea escuchar su música.

Ahora, un meme que publicó una página que se dedica a este tipo de contenidos no le habría gustado para nada al líder de Libido, quien no dudó en expresar su rechazo a este mensaje que desató la risa de más de un cibernauta.

Según se puede observar, el fanpage en mención compartió una captura de pantalla del antiguo programa ‘Magaly TeVe’, en el que se puede observar claramente a Salim Vera bastante joven, además, en la descripción lo calificaban como fan de la agrupación Aguamarina.

Dicha afirmación no le gustó para nada al música, por lo que no dudó en dejar un comentario expresando su total rechazo a la imagen que ahora es viral. “No sé qué tiene de graciosa esta basura”, escribió desde su cuenta oficial de Facebook el artista.

Este comentario no pasó desapercibido por los usuarios de las redes sociales, pues de manera inmediata la compartieron y reaccionaron, indicando que la imagen que le causa molestia a Salim Vera, a ellos les parece algo muy gracioso, por lo que empezaron a comentar.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el músico se enfrenta en las redes sociales con un usuario o página de entretenimiento. Ya en el pasado le pidió a un cibernauta que no se aparezca en su concierto cuando el usuarios indicó que deberían realizar un festival con nuevas bandas de rock peruano.

Ese mensaje provocó la furia del cantante, invitándolo a que no vaya al evento en el que iba a presentarse su banda. “No vayas”, fueron sus palabras exactas, generando diferentes reacciones entre los usuarios.

Salim Vera molesto. (Instagram)

Salim Vera cansado que le pregunten por Toño Jáuregui

Salim Vera se pronunció sobre el posible reencuentro con Toño Jáuregui tras los constantes reclamos de los fans de Libido. El vocalista de la famosa banda peruana señaló que se encuentra cansado de este tema, así lo dio a saber durante una entrevista con El Comercio.

“Es un poquito antipático que todo el tiempo me estén preguntando por eso. Pero, de hecho, sí habrá un reencuentro, pero se dará cuando se tenga que dar”, comentó.

“Quizás a finales del 2021, quizás a mediados del 2022… No sabemos. Nuestra prioridad no es pensar en un reencuentro con Toño. Y, de hecho, nos habíamos olvidado de eso porque pensábamos que nunca iba a pasar. Lo dábamos como un hecho, así que cada uno seguía con su vida, con sus proyectos, con sus cosas. Y yo no he sido la excepción. Nunca me he puesto a pensar en juntarnos. Para nada”, agregó.

SEGUIR LEYENDO