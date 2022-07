Toño Jáuregui, exintegrante de Líbido, critica a Salim Vera en su reciente libro

Toño Jáuregui presenta su libro Más allá de Líbido y habla de la banda peruana. Foto: composición.

Antonio Jáuregui presentó su libro ‘Más allá de Líbido’ y cuenta todo lo que vivió en el grupo y cómo salió de la banda de rock, además de cómo se desgastó la relación con los integrantes Manolo Hidalgo y Salim Vera. El viernes 22 de julio, Jesús Alzamora fue el encargado de presentar el libro del músico en La Feria Internacional del libro 2022, en el Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María.

El programa Magaly TV: La Firme le hizo una entrevista a Toño Jáuregui y cuenta cómo lo apartaron del grupo y cómo se fue desquebrajando la relación con el guitarrista Manolo Hidalgo y el cantante Salim Vera.

“Como se recuerda, Toño y Salim eran amigos de la infancia, casi hermanos y socios de la banda Libido, una amistad que parecía inquebrantable y que los llevó a estar juntos quince años en los escenarios” inicia diciendo el informe.

Toño cuenta en su libro autobiográfico las verdaderas razones de cómo la banda se volvió en su contra y cómo Salim Vera poco a poco dejo de hablarle e incluso hasta hacerle un desplante en el día más importante de su vida, su matrimonio.

“Manolo con unas copas de más me dijo, subamos a tocar y él se ofreció a convencer a Salim para tocar todos. Y me dijo: ‘Le dije para subir y se fue corriendo’. No lo vi más en la fiesta de mi boda y no se acercó a saludarnos”, narró el músico.

También detalla como fue cuando su primo Manolo y el mismo Salim, que era su mejor amigo, le pidieron que deje el control del grupo Líbido.

“La confabulación contra mí, estaba decidida, Salim me dijo: ‘Ya no queremos que administres el grupo, desde ahora nosotros tomaremos las decisiones’”, detalló Toño en su libro.

“No estuve de acuerdo como iban a hacer los siguientes pasos, simplemente opté por salir, al comienzo sentí el complot, porque Manolo es mi primo, Salim era mi mejor amigo del barrio. No tengo ningún sentimiento hacia ellos” , confiesa el músico y ahora escritor.

Antonio Jáuregui presenta su libro Más allá de Líbido. Foto: Captura de Instagram

Jáuregui cuenta que Vera lo tenía planificado porque pidió al Comunity Manager de la banda que le entregue la clave de la página de Facebook y ahí aprovechó en eliminar a Toño del fanpage.

También tuvieron problemas legales, debido a que Toño no consideraba justo que Salim siga cantando las canciones que eran de su autoría. El bajista impidió legalmente que Salim cantará en presentaciones públicas las canciones que el había compuesto, tales como ‘Como un perro’ y ‘Tres’, entre otros.

DIFERENCIAS PERSISTEN

La distancia entre Toño Jáuregui y Salim Vera persisten hasta la fecha. Toño cuenta que hace un año vio a Salim en un restaurante, se cruzaron y cuando él pensaba que el cantante lo iba a saludar, es más, le tocó el hombro, Salim se pasó de frente sin decir un ‘Hola’.

El programa de espectáculos se comunicó con Salim Vera para preguntarle su opinión acerca del libro que hablaba del final de Líbido, él contestó un mensaje bastante escueto pero contundente por vía Whatsapp.

“Todavía no leo el libro, así que me reservo mi opinión”, dijo el intérprete de ‘En esta Habitación’.

El libro ‘Más allá de Líbido’ no solo narra la historia del grupo, sino también de cómo se hicieron las canciones, los entretelones de los conciertos y de su experiencia, de cómo conoció a la estrella de la música, Paul McCartney en Londres.

Toño Jauregui presenta su libro 'Más allá de Líbido' y habla de su salida de la banda. Video: ATV/Magaly TV: La Firme.

¿QUIÉNES FUERON LÍBIDO?

Fue una banda peruana que se formó en 1996 en Lima, que tocaba rock alternativo, pop y hasta baladas. La formación original del grupo estuvo formada por Salim Vera (guitarra rítmica, vocalista), Manolo Hidalgo (guitarra principal o primera guitarra), Toño Jáuregui (bajo, coros) y Jeffry Fischman (batería).

Fueron una de las primeras bandas peruanas en que su videoclip sea trasmitido por MTV Music. En el 2002, ganaron los premios MTV Video Música Awards Latinoamérica como mejor artista sur, luego en el 2003, 2006 y 2007 ganaron el premio al mejor artista central.

La banda peruana de Líbido en el 2000. Foto: Captura de RPP.

