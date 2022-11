Kenji Fujimori podría ir 12 años a prisión este 15 de noviembre, día de su lectura de sentencia

La jueza Inés Villa Bonilla de Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó para ese día la lectura de sentencia. (Andina)

Kenji Fujimori, excongresista e hijo de Alberto Fujimori, podría ingresar a prisión, al igual que su padre y como también lo estuvo su hermana Keiko, este 15 de noviembre, cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema haga lectura, desde las 14:00 horas, de su sentencia por los delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado en el caso “Mamanivideos”.

La jueza Inés Villa Bonilla de Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó para ese día, martes 15 de noviembre, la lectura de sentencia contra Kenji Fujimori y exparlamentario Guillermo Bocange, quien sustentó sus alegatos finales ante el tribunal en el juicio oral contra los excongresistas y otros imputados.

Ministerio público

Caso “Mamanivideos”

Como se recuerda, en el juicio por el caso denominado “Mamanivideos” están implicados tanto Kenji Fujimori como los exlegisladores Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, así como el exasesor Alexei Toledo.

A ellos se les acusa de haber ofrecido un conjunto de obras al fallecido exparlamentario Moisés Mamani para que vote en rechazo al pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, ya que buscaban respaldar al presidente de la República de entonces para que facilite un indulto a Alberto Fujimori, el cual ocurrió en la Navidad del 2017, después de que un grupo de legisladores, encabezados por Kenji, votaran en contra del primer pedido de vacancia.

El fiscal adjunto supremo titular Alcides Chinchay Castillo sostuvo, en su alegato de apertura, que los excongresistas de Fuerza Popular Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel buscaron convencer a Moisés Mamani de no respaldar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, a cambio de obras públicas.

En su argumentación señaló que el beneficio que recibiría el entonces legislador Mamani, a cambio de votar en contra de la vacancia presidencial de Kuczynski, consistía en buscar alcaldes amigos de Puno para ofrecerles obras públicas y cobrar un porcentaje del financiamiento de tales obras, como “comisión” de éxito.

12 años de cárcel

Por otro lado, a fines de setiembre, el fiscal supremo Alcides Chinchay ratificó el pedido de 12 años de prisión efectiva y 183 meses de inhabilitación para ejercer un cargo público para el excongresista de Fuerza Popular por haber cometido el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo genérico propio.

“El Ministerio Público ha podido demostrar que Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo ofrecieron a los congresistas Moisés Mamani, Carlos Ticlla, Modesto Figueroa dádivas y beneficios para que vendan su función pública y su función de control y sanción. Esta conducta se dio en el contexto de la segunda vacancia”, aseveró el fiscal.

Además de la pena de cárcel y la sanción para postular a un cargo público, sobre Kenji Fujimori hay un pedido el pago de una multa de S/ 130 mil.

“Mamani se llevó la fuente original”

El último fin de semana, en conversación con el programa Cuarto Poder, el hermano de Keiko Fujimori, cuestionó el accionar del fallecido, quien entregó al Ministerio Público grabaciones editadas de las conversaciones. “Tienen más de 35 cortes”, contó Kenji Fujimori sobre el estado de las cintas proporcionadas por el hombre que entregó las grabaciones en cuestión, 22 días después de haber anunciado su colaboración con las autoridades.

Desde el 2018, Kenji Fujimori aseguraba que había “obrado bien y con convicción. No hemos hecho mal”. No se mostraba arrepentido de haber impedido la vacancia de PPK, pero desde entonces el panorama se ha complicado para él. En medio de problemas judiciales, alejado de la política, atravesando el duelo tras la muerte de su madre y viendo a su padre en prisión, Kenji Fujimori asegura estar cansado.

“Con todo lo que he vivido en la política, me cansé. Ni siquiera le he podido dar luna de miel a mi esposa, ni siquiera en Chimbote. Son cosas que hace que uno anímicamente se vaya cansando, desgastando”, dijo en conversación con América. Además seguró que nunca buscó comprar los votos de Mamani, sino que por el contrario, dejó a su elección el desenlace de la votación. “Moisés si tu piensas diferente, eso se respeta”, indicó haberle dicho.

