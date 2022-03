Kuczynski negó que indulto a Alberto Fujimori fuera negociado: “Ya en campaña dije que debía cumplir sentencia en casa”

Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017. | Foto: Composición (Infobae)

Este miércoles 23 de marzo se llevó a cabo el juicio oral contra el excongresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori y otros. En el mismo, participó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en calidad de testigo. Declaró sobre el indulto a Alberto Fujimori Fujimori y afirmó que lo dio por edición propia.

Se recuerda que a Fujimori Higuchi y otros se les investiga por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La presencia del expresidente se debería a que en los últimos días de su gestión y luego de su renuncia salieron a la luz unos audios y videos (Los ‘Mamani Audios’ y ‘Mamani Videos’) que revelarían un presunto negociado para comprar votos en contra de la vacancia de PPK.

INDULTO

Kuczynski reconoció que el 24 de diciembre otorgó más de 20 indultos humanitarios, entre los cuales se encontraba el expresidente Alberto Fujimori Fujimori. Sobre ello, declaró que fue su decisión otorgar la gracia presidencial y que había empezado a considerar la opción desde la campaña presidencial. Así, descartó que se haya logrado alguna concertación o negociación con algún congresista para hacerlo.

“Si uno mira las noticias de la campaña electoral, yo ya había dicho que me parecía que por razones humanitarias, el señor Fujimori y otros reclusos deberían poder cumplir su sentencia en su casa. Como no había en ese momento legislación para hacer eso, al principio del año 2017 empece a investigar la posibilidad de un indulto humanitario y lo anuncie públicamente varias veces, incluso una vez bastante connotada en mi visita a España en junio del 2017 en una declaración que le di al medio The Economist”, se explicó.

Aseveró que la ruta del indulto humanitario se dio porque no existía legislatura para permitir que Alberto Fujimori cumpliera su condena con un arresto domiciliario, por la gravedad de sus condenas y la pena que cumplía. Además, señaló que el proceso para dictar la gracia fue el mismo que está estipulado en las normas legales.

“Hay un procedimiento establecido en el caso de un indulto humanitario. Es por razones de salud. El INPE, Instituto Nacional Penitenciario, tiene una junta de médicos que da una opinión sobre el estado de salud del sujeto, después de un extensivo examen. Luego, el Ministerio de Justicia toma una decisión (sobre) si recomendar o no el indulto”, explicó el expresidente.

Señaló que la junta médica indicó diversos males en el acta médica, pero le resaltaron dos. “Era, uno, la fibrilación ventricular de la cual sufría y sigue sufriendo el señor Alberto Fujimori; y la otra era un cáncer recurrente a la lengua por el cual ha sido operado muchas veces”, dijo.

LOS ‘MAMANI VIDEOS’ Y REUNIÓN CON MOISÉS MAMANI

El exmandatario también negó haber visto los videos y audios grabados por el difunto excongresista Moisés Mamani Colquehuanca. Estos se revelaron tres meses después de que diera el indulto a Alberto Fujimori.

“Los llamados Mamani audios y videos aparecieron el día antes de mi renuncia en marzo 2018 y yo nunca vi ningún video y solo escuché hablar de los audios a través de la prensa”, dijo mediante la videollamada.

Del mismo modo, contó que solo se llegó a reunir una vez con él. Mamani le habría solicitado un cargo público, pero Kuczynski se lo negó. El encuentro se habría dado aproximadamente en marzo de 2018.

“Una sola vez el vino a mi casa. Él buscaba un puesto como presidente del Acuerdo Binacional Bolivia-Perú, sobre el lago Titicaca y yo le dije que eso era imposible, que ese puesto era por un tratado y que ya estaba ocupado. La reunión duró dos, tres minutos”, contó.

REUNIONES CON KENJI FUJIMORI Y EXCONGRESISTAS

Por otro lado, Kuczynski reconoció haberse reunido con Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Los tres exparlamentarios, y el exasesor Alexei Toledo Vallejos, están siendo señalados por la Fiscalía como participantes de estos actos presuntos acto ilícitos.

Dijo que la reunió se dio en el marco del Fenómeno del Niño Costero de 2017, aproximadamente entre febrero y marzo de ese año. “Con Kenji Fujimori sí (me reuní) en Palacio de Gobierno y luego en un viaje que hicimos juntos a Tumbes, con los otros dos congresistas”, declaró el expresidente.

“Él vino a Palacio a raíz del Fenómeno del Niño Costero y vino a traer algunos donativos para la colecta que estaba haciendo mi esposa en el patio principal de Palacio. Después yo le di una vuelta por la residencia de Palacio, donde él había vivido como niño. Ahí me dijo que él y su familia esperaban que algún día pudiera su padre recibir un indulto humanitario”, contó.

En cuanto al viaje a Tumbes, Kuczynski señaló: “En mis viajes por el Perú, de los cuales he hecho muchos como presidente, siempre se ha invitado a los congresistas de la región materia de la visita, sea cual fuere su color político”.

