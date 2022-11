Kenji Fujimori: “Moisés Mamani se llevó la fuente original a la otra vida”

Kenji Fujimori y Moisés Mamani fueron elegidos congresistas por Fuerza Popular en el 2016.

El futuro de Kenji Fujimori está en manos del juez que lleva el caso ‘Mamanivideos’, el mismo conocido por difundir videos donde se ve al menor de los hijos de Alberto Fujimori conversando con congresistas fujimoristas. Al revelarse las grabaciones, el fallecido Moisés Mamani señaló que se pretendió comprar los votos de los parlamentarios a cambio de obras en las regiones de las que provenían.

En conversación con Cuarto Poder, el hermano de Keiko Fujimori, cuestionó el accionar del fallecido, quien entregó al Ministerio Público grabaciones editadas de las conversaciones. “Tienen más de 35 cortes”, contó Kenji Fujimori sobre el estado de las cintas proporcionadas por el hombre que entregó las grabaciones en cuestión, 22 días después de haber anunciado su colaboración con las autoridades.

Desde el 2018, Kenji Fujimori aseguraba que “hemos obrado bien y con convicción. No hemos hecho mal”. No se mostraba arrepentido de haber impedido la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, pero desde entonces el panorama ha sido complicado para él. En medio de problemas judiciales, alejado de la política, atravesando el duelo tras la muerte de su madre y viendo a su padre en prisión, Kenji Fujimori asegura estar cansado.

La Fiscalía pide 12 años de prisión para Kenji Fujimori por el caso 'Mamanivideos'.

“Con todo lo que he vivido en la política, me casé. Ni siquiera le he podido dar luna de miel a mi esposa, ni siquiera en Chimbote. Son cosas que hace que uno anímicamente se vaya cansando, desgastando”, dijo en conversación con América. Este insistió en que nunca buscó comprar los votos de Mamani, sino que por el contrario, dejó a su elección el desenlace de la votación. “Moisés si tu piensas diferente, eso se respeta”, dice haberle dicho.

Ayuda en campaña

Tras el frustrado intento de vacancia contra Pedro Pablo Kuczyinski, la relación entre los hermanos Fujimori se quebró. El distanciamiento era claro y así se mantuvo hasta la segunda vuelta del 2021. Por aquellos días sorprendió la presencia de Kenji Fujimori en la campaña electoral de su hermana con quien se abrazó en público y hasta invitó a la ciudadanía a votar por ella.

Kenji Fujimori ha revelado que su participación en la campaña respondió a un pedido de su madre, la fallecida Susana Higuchi. “Mi mamá iba a Ica, Huancavelica y hasta Puno con su problema de cadera”, contó para luego señalar que fue ella quien dijo que le gustaría verlos juntos. “En ese momento entendí la real felicidad para una madre y un padre que es ver a sus hijos unidos”, añadió.

Susana Higuchi y Kenji Fujimori en una de las últimas fotos que se tomaron juntos

Kenji Fujimori descartó que su perdón responda únicamente al pedido de Susana Higuchi. “Cuando uno perdona, lo hace sin condiciones. Perdona en todo espectro de la palabra perdón”. Por el momento dice estar desconectado de la coyuntura política y ha preferido dedicar todas sus fuerzas a su nuevo trabajo en venta de productos de belleza, higiene personal y nutrición. “Es el negocio más bonito y lindo que puede haber”, añadió.

Así descartó cualquier posibilidad de regresar a la arena política y menos aún postular a la presidencia de la República como alguna vez se pensó que haría. “Voy a ser presidente diamante en la red de mercadeo a la que pertenezco”, recalcó.

