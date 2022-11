Kenji Fujimori culpa a Fuerza Popular de sus problemas con la justicia

La Fiscalía pide 12 años de prisión para Kenji Fujimori por el caso 'Mamanivideos'.

El menor de los hijos de Alberto Fujimori intervino durante los alegatos finales en el juicio oral en su contra por delitos de cohecho activo y tráfico de influencias. Kenji Fujimori ha dicho tajantemente que el hecho de estar enfrentándose a la justicia es culpa de Fuerza Popular, partido que alguna vez integró y que está liderada por Keiko Fujimori, su hermana y tres veces candidata a la presidencia del Perú.

“No pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política que, con malas artes, me ha traído hasta aquí”, señaló en la audiencia para luego recalcar que no tiene la menor de las intenciones de participar en la vida política del país. “No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres, pero en forma especial a mi madre”, agregó durante su intervención.

De ser hallado culpable, Kenji Fujimori podría ser condenado a 12 años de prisión efectiva. (Poder Judicial)

Kenji Fujimori recordó el compromiso de su madre, Susana Higuchi, durante el tiempo que ha tenido que lidiar con las autoridades. “Desde el año 2018 estuvo a mi lado en cada una de las sesiones a las que asistí y pude ver como, poco a poco, se fue deteriorando su salud hasta su fallecimiento”, dijo en memoria de su progenitora que falleció a mediados del 2022.

“Hoy la Fiscalía retoma el objetivo de Fuerza Popular, de querer inhabilitarme, y ahora busca privarme ilegalmente de mi libertad planteando una tesis sin fundamento alguno”, manifestó el menor de la familia Fujimori Higuchi. Por su parte, señaló que ninguno de los testigos que han participado del proceso lo han incriminado y resaltó que la acusación de la Fiscalía no corresponde a ningún delito penal.

“Ninguno de los testigos que la Fiscalía ha presentado en este juicio, desde un expresidente hasta ministros de Estado, ninguno me incrimina […] Las acciones presentadas por la Fiscalía no calzan con ningún delito penal, son indicios que no han podido ser confirmados en ninguna etapa del proceso”, precisó para agregar que nunca ofreció obras a cambio de votos en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

Kenji Fujimori viene siendo investigado por presuntos delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado. |Foto: GEC

“Nunca hubo de mi parte algún ofrecimiento de obras a cambio de votos en contra de la vacancia, así como tampoco hubo negociación del indulto, ni tuve injerencia alguna en la ampliación de la Ley de Presupuesto”, señaló el exlegislador sobre el caso ‘Mamanivideos’, el mismo que lo mostraba a Fujimori junto a otros parlamentarios negociar la posibilidad de votar en contra de la vacancia del entonces presidente.

Pedido de la Fiscalía

La situación legal de Kenji Fujimori se complica. El fiscal supremo Alcides Chinchay ratificó hoy el pedido de 12 años de prisión efectiva y 183 meses de inhabilitación para ejercer un cargo público para el excongresista de Fuerza Popular por haber cometido el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo genérico propio en el caso “Mamanivideos”.

“El Ministerio Público ha podido demostrar que Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo ofrecieron a los congresistas Moisés Mamani, Carlos Ticlla, Modesto Figueroa dádivas y beneficios para que vendan su función pública y su función de control y sanción. Esta conducta se dio en el contexto de la segunda vacancia”, aseveró el fiscal.

Según un informe del diario La República, durante la audiencia realizada el pasado 15 de septiembre, se le consulta al hijo menor del expresidente Alberto Fujimori sobre la transcripción de la reunión del 15 de marzo, donde se dirige al fallecido congresista Moisés Mamani y le señala que no lo “lanzará a la piscina sin agua, porque todo político lo que requiere es continuidad, reelección”.

Ante esto, el excongresista, advirtió no identificar gran parte de los “Mamanivideos”. A pesar que aceptó que si se trata de su voz, cuestionó la veracidad de los diálogos, argumentando que estuvieron 21 días en poder de la bancada de Fuerza Popular y “pudieron ser manipulados”.

