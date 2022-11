Sol Carreño responde a expresiones misóginas del premier Aníbal Torres

Reacciona a los ataques de la autoridad. Sol Carreño, conductora del dominical Cuarto Poder, se manifestó por las recientes declaraciones que emitió Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Pedro Castillo. “Es un machismo espantoso” fue el calificativo con el que describió las palabras del abogado, quien envió una serie de indirectas para señalarla como “mala madre, hija y esposa”.

Durante un diálogo con RPP, la mujer de prensa sostuvo que el discurso, del pasado tres de noviembre, era una suerte de mensaje subliminal que busca “someter”. Añadió que se resaltó una figura en la que se debe ser perfecta, detallando que ni el premier ni ningún hombre “tienen por qué meterse con lo que decida hacer una mujer”.

“Quiero agradecer tantas muestras de solidaridad y cariño. Recibidos por igual de personas que coinciden o no conmigo en algunos temas. Más allá del tema personal, pienso que el agravio a las mujeres ha sido general y eso es violencia. Y el ataque a la prensa es constante”, sentenció la periodista en Twitter.

Sobre la causa de este ataque verbal, la periodista indicó que se trata de ir contra el mensajero, el comunicador. “Lo que se ve claramente es que no hay voluntad de enfrentar los problemas del país”, sostuvo. Al mismo medio de comunicación citado precisó que lamentaba las declaraciones de la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, quien rechazó las frases de Torres, pero expresó que el premier es una persona lúcida y un caballero. “Me ha dado mucha pena. ¿No ha podido decir que eso es machismo?”

Critican a premier Aníbal Torres por ataques misóginos contra la periodista Sol Carreño

¿Qué dijo Aníbal Torres?

Estas polémicas declaraciones se dieron luego de que el dominical de América TV emitiera un informe sobre una carretera sin asfalto en Huancavelica. Esta obra se mantiene como una promesa, ya que hasta la fecha no ha sido cumplida por el gobierno de Pedro Castillo.

Bajo este contexto, y sin nombrarla, el presidente del Consejo de Ministros se expresó de la siguiente manera durante una actividad en Palacio de Gobierno.

“Pero porque esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomas al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”, sentenció.

La respuesta de Aníbal Torres

En una serie de publicaciones en Twitter, la autoridad se pronunció por la polémica que se inició por sus expresiones en público.

“Las críticas que hago contra ese sesgo ideológico de ciertas empresas de comunicación se enmarcan únicamente en ese contexto. No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación. Cuando en un reportaje periodístico se afirma que la ausencia de asfaltado en las carreteras de Huancavelica se debe exclusivamente al gobierno actual y no a los anteriores, se falsea la verdad. Quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador”.

Reacciones en redes sociales

Organizaciones como Flora Tristán y Manuela Ramos, así como figuras de la prensa peruana, rechazaron este tipo de mensajes contra la figura de la mujer en el país.

“Es un acto de discriminación utilizar un alto cargo público y la palestra del Estado para emitir afirmaciones estereotipadas y discriminadoras sobre las mujeres. Ninguna opinión política justifica agresiones Premier debe disculparse con la periodista Sol Carreño”, se dejó leer en un mensaje compartido en Twitter.

“El comentario de Aníbal Torres lo pinta de cuerpo y cerebro enteros. Condenables expresiones de alguien que representa al gobierno”, expresó Mónica Delta.

Seguir leyendo