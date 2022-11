Dina Boluarte por comentarios de Aníbal Torres: “No podemos tener expresiones que violenten a las mujeres”

Dina Boluarte sobre Aníbal Torres: "No podemos tener expresiones que violenten a la mujer" | Canal N

La ministra de Desarrollo e inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, se refirió a las opiniones que vertió el jefe del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre la periodista Sol Carreño.

El premier descalificó a la presentadora del programa Cuarto Poder y apeló a su condición de mujer para minimizar las críticas del espacio periodístico en su contra. En este contexto, Boluarte rechazó dicha situación tras ser consultada por la prensa a su salida de un evento protocolar.

“Creo que las autoridades, entre ellas me incluyo, no podemos tener ninguna expresión que violenten a las mujeres; más aún todo cuando sabemos que nuestra sociedad peruana hay signos de machismo (hacia) las mujeres”, enfatizó.

Cabe precisar que Torres Vásquez no se ha disculpado hasta el momento tras tildar de “mala madre, mala esposa y mala hija” a Carreño. El titular del Gabinete Ministerial reafirmó, mediante su cuenta de Twitter, que “quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador”; de esta manera, continuó con el mensaje propalado en una de las últimas sesiones del equipo de trabajo que lidera.

Las críticas que hago contra ese sesgo ideológico de ciertas empresas de comunicación se enmarcan únicamente en ese contexto. No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 7, 2022

Mientras tanto, Boluarte Zegarra, también vicepresidente de la república, también expresó su “solidaridad” con las víctimas de violencia.

“Hemos avanzado bastante en la conquista de nuestros derechos, por eso seguramente ahora hay más alcaldesas, se ha puesto el tema de la paridad, el derecho al voto y demás. Entonces mi solidaridad con las personas (que sufren algún tipo de violencia)”, señaló.

Anuncia diálogo con el premier

La ministra Dina Boluarte aseguró, en diálogo con los medios de comunicación, que buscará reunirse con el premier Aníbal Torres tras dichos comentarios.

“Voy a conversar con el premier, he estado un tanto ocupada en los programas que tenemos en el Ministerio (de Inclusión Social). Lo buscaré y conversaré con él, le pediré el contexto en el que fueron sus declaraciones (...) (¿Podrían producirse unas disculpas?) Conversaré con él, no puedo adelantar opiniones que no sean mías; hablo por mi persona”, manifestó Boluarte.

La titular del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social (Midis) adelantó la misma decisión ya anunciada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV), Claudia Dávila, en relación a Torres Vásquez.

Como se recuerda, Dávila también indicó que se reuniría con el premier, sin embargo, hasta el momento no se tienen mayores novedades al respecto. “No he tenido oportunidad de conversar con el premier Aníbal Torres, pero lo haré en el más breve plazo; son frases que yo no comparto y considero desafortunadas”, expresó en diálogo con RPP.

En este escenario, la congresista Patricia Chirinos, de la bancada Avanza País, consideró que tanto Vásquez como la ministra Dávila deben ser citados ante el Pleno para pronunciarse formalmente sobre dicha situación. Pese a ello, calificó como poco probable que el titular de la PCM responda por este tema; en torno a la titular del MIMPV aseguró que esta debería renunciar a su cartera.

“Creo que (la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) debería ser citada (ante el Congreso), debemos presionar como mujeres. (Las congresistas) tenemos un chat de mujeres parlamentarias, recordemos que somos 50 mujeres legisladoras en este momento. Creo que (la situación va) más allá de ser de izquierda o centro (...) eso a la población no le interesa; debemos unirnos en nuestra propia defensa”, afirmó Chirinos en diálogo con Canal N.

