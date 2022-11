Declaraciones de Aníbal Torres contra periodista son rechazadas por la SNRTV y el Consejo de la Prensa Peruana

Aníbal Torres vuelve a estar en el ojo de la tormenta por sus declaraciones.

Aníbal Torres ha sido blanco de críticas durante las últimas horas por sus expresiones al referirse a la periodista peruana Sol Carreño. Ante las declaraciones misóginas, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) han expresado su rechazo a lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros. De la misma forma lo han hecho colectivos feministas como Manuela Ramos.

“La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazan los agravios personales expresados por el premier Aníbal Torres hacia Sol Carreño” se lee en el pronunciamiento difundido. Este también señala que los ataques habrían provenido de otros miembros del gabinete. Los gremios periodísticos resaltaron el daño que dichas frases ocasionan al sistema democrático.

“Lamentamos que durante una actividad oficial el jefe del Gabinete, en presencia del presidente de la República y de algunos miembros del gabinete, haya agraviado a una periodista de manera personal haciendo alusión a su condición de madre, esposa e hija. Dichas declaraciones no hacen más que socavar nuestra democracia y el estado de derecho”, sostuvieron la SNRTV y el CPP.

Critican a premier Aníbal Torres por ataques misóginos contra la periodista Sol Carreño

Además, se criticó que los representantes del Ejecutivo utilicen una narrativa de ataque, división y polarización al momento de rendir cuentas a la ciudadanía. El texto también señala que se espera un pronunciamiento por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); sin embargo, horas después de ocurrido el ataque, la titular de la cartera no dudó en calificar a Aníbal Torres como un “caballero”.

Desde Manuela Ramos, se rechazaron los calificativos de “mala madre, “mala esposa”, y “mala hija”, utilizados por el presidente del Consejo de Ministros. “Estas afirmaciones que apuntan a deslegitimar como persona, se basan en prejuicios y estereotipos que mellan su dignidad. Las críticas basadas en evidencia son válidas, la violencia en el discurso, no”, se lee en la publicación hecha a través de sus redes sociales.

Se defiende

El premier Aníbal Torres se pronunció a través de Twitter luego de la ola de críticas que recibió por sus expresiones agraviantes contra la periodista Sol Carreño. El jueves pasado llamó “mala madre” y “mala entraña”, por haber emitido en el programa Cuarto Poder un reportaje sobre carreteras sin asfaltar en Huancavelica.

“Cuando en un reportaje periodístico se afirma que la ausencia de asfaltado en las carreteras de Huancavelica se debe exclusivamente al gobierno actual y no a los anteriores, se falsea la verdad. Quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador”, inició señalando el titular de la PCM.

Añadió que las críticas las hace contra el sesgo ideológico de ciertas empresas de comunicación y se enmarcan únicamente en ese contexto. “No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación”, aseveró.

Aníbal Torres cuenta con 60% de desaprobación por parte de los peruanos en su labor en la PCM, según IEP. (Andina)

Recordemos que el pasado 3 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Torres, junto a otros representantes del gobierno se reunieron con líderes de Ayacucho para escuchar las problemáticas. En un momento, cuando hablaba de los medios de comunicación, el premier lanzó ataques -sin mencionarla- contra la conductora del dominical Cuarto Poder, Sol Carreño.

“Seguramente han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde sacan una carretera justamente en Huancavelica, no asfaltada, y yo les pregunto, es la única carretera que no está asfaltada en el Perú. Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo, pero eso no se hace de la noche a la mañana”, dijo.

SEGUIR LEYENDO