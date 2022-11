Critican a premier Aníbal Torres por ataques misóginos contra la periodista Sol Carreño

Sol Carreño considera que ataques de Aníbal Torres son machistas | Cuarto Poder / América Tv

Una vez más, el premier Aníbal Torres es duramente cuestionado por sus desatinados comentarios hacia la prensa peruana. En su última presentación en Consejo de Ministros, en donde incluso se encontraba el presidente Pedro Castillo, el titular de la PCM atacó verbalmente a la periodista Sol Carreño con adjetivos misóginos en su contra.

Fue exactamente el 3 de noviembre que Torres, sus ministros y el mandatario, se reunieron con representantes de Ayacucho para escuchar las problemáticas de ese lugar y al referirse a los medios de comunicación, inició con sus ataques en contra de la conductora del dominical Cuarto Poder.

“Seguramente han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde sacan una carretera justamente en Huancavelica, no asfaltada, y yo les pregunto, es la única carretera que no está asfaltada en el Perú. Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo, pero eso no se hace de la noche a la mañana”, inició el premier.

Sin embargo, luego su alocución empezó a tomar un giro machista, sosteniendo adjetivos denigrantes en donde el jefe de la PCM cruzó la línea e hizo referencia a los hijos de la conductora Sol Carreño.

“Pero porque esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomás al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”, expresó el ministro Aníbal Torres en dicha Sesión de Consejos.

Recordemos que en aquel lugar también se encontraban presentes las ministras, Dina Boluarte, Betssy Chavez, Claudia Dávila, Kelly Portalatino y Alessandra Herrera Jara. Sin embargo, ninguna refutó las declaraciones del titular de la PCM por sus comentarios machistas.

Sol Carreño responde ataques

Luego de la violencia verbal que recibió la conductora de Cuarto Poder, Sol Carreño decidió responder a estos ataques machistas.

“Ustedes lo han escuchado el Presidente del Consejo de Ministros se refirió a este programa sin decir nombres y no vamos a responder a sus agravios que por cierto consideramos un poco digno de un caballero de su edad y su educación, pero que debemos decir que consideramos profundamente machistas porque en primer lugar no se refirió en ningún momento al reportero hombre, ni al director hombre, sino que solo se refirió a esta conductora, a esta señora, y de paso se refirió a temas que no son de su competencia ni de su conocimiento, que no tiene nada que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar muy bien, la verdad”, dijo Sol Carreño.

“No nos llama la atención porque el Presidente del Consejo de Ministros (Aníbal Torres) suele tener estos exabruptos. En algún momento ha manifestado su admiración a Hitler por considerarlo un buen gobernante y suele atacar siempre a la prensa y por esa razón no vamos a responder esta parte”, agregó.

Se solidarizan con Sol Carreño

Luego de las ofensas dirigidas por el premier Aníbal Torres en contra de Sol Carreño, diversos periodistas, seguidores y amigos se han pronunciado y solidarizado con la conductora de Cuarto Poder.

Pamela Vértiz:

Aníbal Torres desbloqueando un nuevo nivel de bajeza, destilando misoginia y machismo puro que, sumados a sus reiterados discursos de odio y polarización, revelan, más bien, SU verdadera entraña (y SU desesperación).

Daniel Yovera:

“Debe ser mala madre por esto y por lo otro”, especula irresponsablemente el premier Aníbal Torres para atacar a Sol Carreño. Se supone -se supone- que él es un hombre premunido de argumentos, no de especulaciones de esquina.

Carlos Rivera Paz

Todos los ciudadanos debemos repudiar y condenar la bajeza sin nombre del premier #AnibalTorres contra la periodista @SolCn. Un ejemplo de la intolerancia más ramplona y del abuso del poder contra la libertad de expresión.

Karina Novoa

Qué indigno y cobarde Aníbal Torres metiéndose hasta con los hijos de una periodista por una denuncia sobre carretera que no se hace, todo en evento oficial. Toda mi solidaridad para @SolCn.

Aníbal Torres y sus ataques a la prensa peruana

“Van a tener las críticas de la prensa que desinforma, de ese sector de la prensa que desinforma y dirá ‘miren al alcalde, cómo tiene esa calle, miren no hay agua, no hay desagüe, miren cómo no hace las obras necesarias para la irrigación agrícola, miren cómo tiene al hospital’”, comentó ante las autoridades de Ayacucho el pasado 3 de noviembre atacando nuevamente a la prensa nacional.

“No hay que desanimarse por la desinformación, por las críticas negativas, las críticas de mala fe. Hay que aceptar las buenas críticas, hay que aceptar las críticas sobre los errores que podamos cometer y hay que corregir”, agregó.

