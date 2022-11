Patricia Chirinos pide que la ministra de la Mujer sea citada al Congreso por justificar ataques a Sol Carreño

Patricia Chirinos en el Congreso de la República.

La legisladora Patricia Chirinos, miembro de la bancada Avanza País, reafirmó su rechazo a las expresiones misóginas del premier Aníbal Torres sobre la periodista Sol Carreño.

La congresista lamentó que el presidente del Consejo de Ministros apelara a la condición de mujer de la comunicadora para descalificarla. Por ello, no descartó dialogar con su grupo parlamentario para evaluar dicho tema e invitar al Pleno a Torres Vásquez.

“(¿Se pondrán de acuerdo para citarlo al menos para que explique o se rectifique?) Como bancada tenemos nuestra reunión mañana y allí recién tocaremos el tema para ver qué vamos a hacer; también (conversaremos sobre) tener el apoyo de otras bancadas”, manifestó en diálogo con Canal N.

En este contexto, Chirinos también se refirió al papel de la ministra Claudia Dávila, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y cuestionó su actitud ante dicha situación.

La funcionaria calificó las declaraciones de Torres como “desafortunadas”, sin embargo, también aseguró que este actúa “como un caballero” con las ministras en las sesiones de la PCM.

“Creo que debería ser citada, debemos presionar como mujeres. Tenemos un chat de mujeres parlamentarias, recordemos que somos 50 mujeres parlamentarias en este momento. Creo que (la situación va) más allá de ser de izquierda o centro (...) a la población no le interesa; debemos unirnos en nuestra propia defensa”, señaló.

Posteriormente, la ex tercera vicepresidente del Congreso también instó a Dávila a renunciar a su cartera.

“Debería renunciar. En realidad, todos los ministros que están en este momento en el gabinete de Castillo deberían renunciar, por amor propio y respeto. Todos los ministros son cómplices del gobierno de corrupción”, precisó.

Ministra de la Mujer defiende a Aníbal Torres tras agravios contra Sol Carreño | RPP TV

Descalificaciones

El jefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres causó gran controversia hace unos días tras calificar como “mala madre, mala esposa y mala hija” a la periodista Sol Carreño, también presentadora del programa Cuarto Poder.

El actual premier del presidente de la república Pedro Castillo realizó dichos comentarios en una sesión del Consejo de Ministros. En la actividad, el alto funcionario se mostró ofuscado luego que el espacio televisivo revelara un informe sobre un aplazamiento en la construcción de una carretera.

“Personas del lugar, aprovechándose de sus escasos conocimientos, para hacer daño nomás al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”, afirmó.

Sol Carreño considera que ataques de Aníbal Torres son machistas | Cuarto Poder / América Tv

Carreño se pronunció sobre el tema en la última emisión de Cuarto Poder y consideró “poco digno” y “profundamente machistas” las declaraciones de Torres Vásquez. Además, destacó que este no cuestionara al reportero del reportaje ni al director del programa, ambos hombres.

“Solo se refirió a esta conductora, a esta señora, y de paso se refirió a temas que no son de su competencia ni de su conocimiento, que no tiene nada que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar muy bien, la verdad. No nos llama la atención porque el Presidente del Consejo de Ministros (Aníbal Torres) suele tener estos exabruptos. En algún momento ha manifestado su admiración a Hitler por considerarlo un buen gobernante y suele atacar siempre a la prensa y por esa razón no vamos a responder esta parte”, manifestó poco después.

