Nicole Zignago cantará en los Latin Grammy y compartirá escenario con Rosalía, Carlos Vives y más artistas

¡Orgullo! La 23.a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos ya dio a conocer a los artistas que se presentarán en el escenario y sorprendió al confirmar el performance de Nicole Zignago, quien fue nominada en la categoría ‘Mejor Nuevo Artista’, donde competirá con grandes exponentes de la música de diferentes países como Nabález, Clarissa, Sofía Campos, entre otros.

La Academia Latina de la Grabación utilizó sus redes sociales para anunciar que la cantante peruana deleitará con su voz en vivo. A través de la cuenta oficial de Instagram de los Latin Grammy, se reveló que la hija de Gian Marco compartirá escenario con Rosalía, Carlos Vives, Gente de Zona, Aymée Nuviola y más artistas de talla internacional.

“¡YA ES OFICIAL! Nicole Zignago formará parte de la 23.a Entrega Anual del Latin Grammy el 17 DE NOV. 8PM”, se lee como descripción al post junto a una fotografía de la interprete de ‘Corazón frío’ donde se confirma su espectáculo en Estados Unidos.

Al conocer que tendrá el privilegio de cantar por primera vez en la conocida entrega que se desarrollará el próximo 17 de noviembre en el el Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nicole Zignago se mostró agradecida por la oportunidad y no dudó en compartir su emoción en las historias de su Instagram.

“Estoy bien feliz y agradecida por esta oportunidad tan preciosa de cantar en los Grammys”, escribió.

La publicación generó más de diez mil ‘Me gusta’ y decenas de comentarios, donde los usuarios también celebran los logros de la joven de 26 años. “El Grammy tiene que ser de ella”, “Lo máximo, que orgullo para todos los peruanos. Éxitos miles”, “Lo único que no nos perderemos de los Latín Grammys, simplemente la mejor”, “Escucharte será lo mejor de la noche”, fueron algunos de los textos.

Nicole Zignago lloró cuando se enteró que estaba nominada

En una entrevista con Infobae, Nicole Zignago contó lo que sucedió en el preciso momento que se enteró que estaba nominada en los Latin Grammy 2022. La cantante de 26 años cuenta que esperó con ansias este momento y que lo primero que hizo fue despertar a su novia para contarle y atender la llamada de sus emocionados padres.

“Los Latin Grammy hacen como un live en su Instagram ya pregrabado, que lo lanzan y van anunciando a los nominados y nominadas, y (mientras sonríe) tenía una corazonada porque uno nunca sabe lo que puede pasar, y la verdad que desde muy chiquita he estado muy pendiente de las nominaciones porque como fan de la música, más allá de que me dedique a esto, siempre mis amigos y yo siempre hemos estado súper metidos de quiénes son los nominados. (Ese día) Me metí al live, eran como las 8 de la mañana y cuando llegó la categoría me empecé a poner muy nerviosa, pero dije, “si no pasa, no pasa nada, seguimos, no pasa nada”. Y salió mi nombre en la pantalla y me eché a llorar, al toque desperté a mi novia, mi papá me llamó, mi mamá me llamó, estuvo muy bonito, mis mejores amigos me llamaron, fue muy emocionante”, dijo a nuestro medio.

