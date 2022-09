Nicole Zignago: Logros y la ascendente carrera como cantante y compositora peruana

Nicole Zignago y sus logros y la ascendente carrera como cantante y compositora. (Facebook)

Nicole Zignago es la hija mayor del cantautor peruano Gian Marco, que poco a poco se está haciendo un nombre en la industria musical. Si bien es cierto, heredó el talento de su padre de cantar y componer canciones, también gracias a su esfuerzo ha logrado la carrera que tiene ahora.

Uno de los resultados de todo su talento y constante trabajo es la reciente nominación a los Latin Grammy 2022 en la categoría Mejor Nueva Artista.

La joven talento de 26 años, desde adolescente sabía que quería ser una cantante por ese motivo estudió la especialidad de canto en Berklee College of Music, pero también le apasiona la composición y tiene un hit mundial llamado ‘1, 2, 3’ que lo canta la mexicana, Sofía Reyes.

Composición y canción con Sofía Reyes

En una entrevista en el canal de Youtube ‘Ventana con Carlos Orozco’, Nicole Zignago contó que conoció a Sofia Reyes por intermedio de Ricky Montaner, ya que ese entonces eran pareja el hijo de Ricardo Montaner y la cantante mexicana.

“Llegué a su casa de Ricky y ahí estaba Sofía, hicimos clic como amigas, escribimos la canción y la terminamos en el departamento de Sofía en el 2016, esa canción iba a ser para alguien más”, detalló.

Luego de ello, Nicole se dio cuenta de que le gustaba mucho la experiencia de escribir para otras personas y siguió componiendo canciones y mando sus letras a muchas amistades, pero sin tener éxito hasta que luego de dos años recibe la llamada del mánager de Sofía Reyes, indicándole que incluirán la canción ‘1,2,3’ en el álbum de la artista mexicana.

“Me pareció súper emocionante porque en el proyecto se iban a sumar los cantantes Jason Derulo y De la Getto. Le tengo mucho amor, cariño y agradecimiento a esa canción porque a partir de que salió ese tema, me tomaron más atención como compositora”, contó en el canal de Youtube.

La amistad que tiene con la cantante mexicana es tal y la química musical que hace un mes han lanzado un tema llamado ‘Corazón frío’ que ya registra más de un millón y medio de vistas en el canal de Youtube de la peruana.

Firma con Warner Music

Luego del éxito de la canción ‘1,2, 3′ comenzó a trabajar con productores de la talla del boricua Tainy que ha compuesto temas para Daddy Yankee, Bad Bunny y J Balvin y el compositor venezolano, Manuel Lara, quien está detrás de los éxitos de Sebastián Yatra y Rauw Alejandro.

A finales de su último semestre en Berklee, una representante del Warner Chappell Latin se comunicó con ella y la invitó a sus estudios para poder escucharla en Miami, ellos quedaron encantados y la firmaron en el 2019 como compositora oficial.

“Recuerdo que me firmaron como compositora en la fiesta de los Latin Grammy 2019 en Las Vegas. Fue un momento súper bonito para mí porque reafirme que estaba yendo por el camino que quería y que había elegido y eso involucraba mi carrera como artista”, puntualizó.

“Me mandaron a camps en Ámsterdam, Barcelona, Madrid con puros compositores, comencé a juntarme con gente con mucho nivel y en unas de esas grabaciones escribí ‘Taxi’ para Mariah con Guaynaa”, contó.

Además, Nicole Zignago tiene interesantes colaboraciones con diversos artistas internacionales como ‘La Ola’ con Marco Mares, ‘Plan Paris’ con Rayden y Menend. Asimismo, tiene el tema ‘Miento’ con Leonel García, exintegrante del dúo Sin Bandera.

Además del éxito ‘Ella‘ que es un remix con Pitizion y Keina Os, registra 22 millones de vistas en la canal de Youtube de Pitizion.

Decidió tomar distancia de su padre, Gian Marco

Nicole Zignago explicó en la misma entrevista en Youtube con el comunicador Carlos Orozco cómo fue para ella tener que pedirle a su padre, Gian Marco, que guardara distancia cuando decidió que quería convertirse en artista.

“Lo digo con toda honestidad, todo ha sido a punto de mi chamba. Adoro inmensamente a mi papá, ha sido un papá excepcional y lo admiro mucho como profesional también, pero a la hora de decidir dedicarme a esto... Me senté y le dije ‘papá, tomemos distancia en esta relación artista-artista’. Hasta donde él puede, me cuida”, comentó Zignago.

Además, Nicole Zignago resaltó que seguir de cerca la carrera de su padre influyó positivamente en la suya, pues ahora es consciente de las decisiones que debe o no tomar. “Yo he aprendido mucho, habiendo crecido viéndolo a él. Son muchas lecciones de vida, de que sí y que no”, sostuvo la intérprete de ‘Feeelings’.

“Él me ha soltado muchísimo y se lo agradezco mucho porque es la forma en la que yo quería hacer mi carrera. Además, hago música completamente diferente, me junto con gente que hace otro tipo de música. Estoy muy feliz de la carrera que he estado haciendo y del camino que he estado formando, que ha sido a punta de puro trabajo mío”, agregó.

Nicole Zignago no le atribuye su éxito musical a Gian Marco, su padre

Nominación a los Latin Grammy 2022

La Academia Latina de la Grabación anunció a sus flamantes nominados de la 23.a Entrega Anual del Latin Grammy, en donde está la cantante peruana Nicole Zignago, quien fue nominada en la categoría Mejor Nuevo Artista, competirá con grandes exponentes de la música de diferentes países.

Ella se disputará dicho premio con los artistas tales como; Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Yahritza y su Esencia y Vale.

Como se sabe, la ceremonia se realizará el 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas y será trasmitida en vivo por la cadena Univision dese las 20:00 horas del este.

Nicole Zignago nominada a los Latin Grammy 2022.

