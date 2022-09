Nicole Zignago: su novia Fernanda Piña le envió romántico mensaje tras nominación a los Latin Grammy

Fernanda Piña dedicó tierno mensaje a Nicole Zignago. (Instagram)

La cantante peruana Nicole Zignago ha sido nominada a los Latin Grammy 2022 en la categoría ‘Mejor Nueva Artista’. Su novia Fernanda Piña, fotógrafa de nacionalidad mexicana, no dudó en enviarle un emotivo mensaje a través de las redes sociales, resaltando la gran admiración que siente hacia la hija de Gianmarco.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la también influencer escribió: “Ver de tan cerquita la pasión, el corazón, el esfuerzo, el trabajo, las frustraciones, las ilusiones, tus sueños, tus miedos, tu sensibilidad, tu creatividad y tu enorme amor y respeto por lo que haces es de admirar. Te mereces cada pedazito de esta nominación a mejor nueva artista de los Latin Grammys”.

“Acompañarte, tomarte millones de fotos y ser parte de tu camino es lo más natural y bello para mí. Nos vemos en Las Vegas, con permiso. Nicole Zignago (se pronuncia Ziñago como lasagna jeje)”, añadió Fernanda.

Pronto, la hija mayor de Gianmarco respondió a su pareja con una serie de tiernos comentarios. “Te amo mía. Uf, me dejaste sin palabras. Gracias por la aclaración, lo aprecio mucho. Qué viva la lasagna. Eres mi pompa, mi mejor pompa”, sostuvo.

Recordemos que esta es la primera nominación que tiene Nicole Zignago en su carrera artística. La cantautora nacional competirá con grandes exponentes de la música de diferentes países, entre ellos Angela Álvarez, Sodía Campos, Clarissa, Pol Granch, y más.

“Estamos nominados a los Latin Grammy como mejor nuevo artista. Gracias a la vida por dejar crecer este amor y respeto tan grande que le tengo a lo que hago. Gracias a cada una de las personas que han hecho música conmigo. Gracias a ustedes porque mis canciones no encontrarían casa, no estarían vivas sin su amor. Gracias a mi país que me vio cantar por primera vez; llevarte conmigo a todos lados es importante pa mí. Uffffffff GRACIAS”, compartió la artista en sus redes.

Un amor libre de etiquetas

A fines de 2021, Nicole Zignago y Fernanda Piña cumplieron un año de relación amorosa. Gianmarco se mostró feliz por el aniversario de su hija y resaltó, mediante un post en Instagram, que se siente orgulloso de su hija por haber elegido amar sin temer el qué dirán.

“Hoy quiero dedicarle este post a dos personas que amo profundamente, mi hija Nicole Zignago y su novia Fer Piña. Ayer cumplieron un año juntas. Gracias hija de mi alma por ser la mujer que eres, por tu honestidad y entrega a la vida. Por ser la hija soñada, la hermana soñada, por tus abrazos, tus mensajes, por ser una profesional increíble, por soñar día a día y trabajar constantemente para cumplir esos sueños”, sostuvo.

“Por atreverte a VIVIR, a sentir, por vivir en libertad, esa libertad que todos los seres humanos debemos aprender a valorar. Amo verlas felices, llenas de vida y de una luz gigante, que espero las acompañe por muchos años más. Las amo con toda mi alma. Papá”, finalizó en el post.

Según informó ‘Magaly TV La Firme’, el intenso romance entre Nicole Zignago y Fernanda comenzó a finales del 2020. Ambas se conocieron en México gracias a su mejor amiga. “Mi amiga me llamó y me dijo ‘acabo de conocer a tu esposa’. Se lo dijo a Fer también, entonces ella fue a verme cantar y luego me mandó un mensaje coqueto. Nos vimos y me enamoré perdidamente”, contó recientemente.

