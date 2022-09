Nicole Zignago va por su primer Latin Grammy: “Ha sido difícil, pero me lo he ganado a pulso”

La cantante Nicole Zignago le confesó a Infobae lo emocionada que se siente por su primera nominación al Grammy Latino. Edición: Carlo Fernández Castillo.

El pasado 20 de septiembre fue para Nicole Zignago uno de los días más emocionantes de su vida, escuchó por primera vez su nombre en la lista de nominados para el Latin Grammy. La cantante de 26 años cuenta que esperó con ansias este momento, y recuerda que desde pequeña no se ha perdido ningún anunció de la Academia Latina de la Grabación, como buena amante de la música.

Relata también que lo primero que hizo fue despertar a su novia para contarle y atender la llamada de sus emocionados padres. “Recibí mensajes de productores que admiro muchísimo, que he tenido el placer de conocer más no de trabajar con ellos. Como Julio Reyes, Rafael Arcaute, que es productor de Calle 13, Juan Luis Guerra, gente que crecí escuchando y admirando, y escuchar ese mensajito de felicitación es un gran VIP para mi, es literal llevarme un Grammy”, contó a Infobae.

En otro momento, Nicole Zignago confiesa que el salir adelante por sus propios medios, marcando distancia con su padre, no ha sido lo más difícil. Lo más complicado ha sido luchar contra aquellos que piensan que por ser hija de Gian Marco Zignago todo se le ha dado fácil. En conversación con Infobae, se refirió también sobre la sociedad frente a la comunidad gay y el deseo de mostrarse sin caretas, tal cual ante su familia, como ella llama a sus fans.

Nicole, cuéntame cómo recibiste la noticia de que estás nominada...

Los Latin Grammy hacen como un live en su Instagram ya pregrabado, que lo lanzan y van anunciando a los nominados y nominadas, y (mientras sonríe) tenía una corazonada porque uno nunca sabe lo que puede pasar, y la verdad que desde muy chiquita he estado muy pendiente de las nominaciones porque como fan de la música, más allá de que me dedique a esto, siempre mis amigos y yo siempre hemos estado súper metidos de quiénes son los nominados. (Ese día) Me metí al live, eran como las 8 de la mañana y cuando llegó la categoría me empecé a poner muy nerviosa, pero dije, “si no pasa, no pasa nada, seguimos, no pasa nada”. Y salió mi nombre en la pantalla y me eché a llorar, al toque desperté a mi novia, mi papá me llamó, mi mamá me llamó, estuvo muy bonito, mis mejores amigos me llamaron, fue muy emocionante.

Algunos cantantes dicen que no cantan para ganar premios, ¿qué piensas sobre eso?

Mira, el premio más grande y no lo digo, de verdad, por ser cursi. El premio más grande es hacer música y dedicarme a eso, y qué más gente llegue a conocer mi música, conectar con mis fans realmente es el premio más grande, pero que un grupo selecto, que admiro muchísimo, reconozca mi trabajo también es un premio gigante. Ambos reflejan el esfuerzo que uno como músico hace, en mi caso como cantautora.

Era uno de tus grandes sueños, entonces...

Sí, uno siempre se lo sueña y lo ve en televisión, estar ahí es como ese momento Hollywood que te imaginas, en la alfombra roja y conociendo a artistas que admiras. Estar rodeada de gente que ahora son colegas. Es un reconocimiento muy especial. Creo que alguien como yo, que me ha gustado la música desde muy chica, era algo que estaba en mi checklist, es algo que sueñas, es un galardón muy bonito.

¿Conoces las carreras de los cantantes con quienes compites?

He seguido la carrera de Silvana Estrada, se me hace una cantautora espectacular, estoy nominada con un gran amigo que es Nabález, tremendo compositor, y ahora ha decidido también tomar su carrera como artista (cantante), lo hace espectacular, es un crack. A Vale, que son unas mellizas, colombianas, conozco a varios, a otros que no, pero me he puesto a investigar y me han gustado muchísimo, por ejemplo a Clarissa, es un honor gigante. También es muy bonito porque descubres talentos nuevos, que para eso está la categoría Mejor Artista Nuevo, que nos pone en un radar. Esta es la nominación y ya veremos lo que pasa con la premiación, lo tomo como una reafirmación que vas por buen camino pase lo que pase.

Junto contigo, son 4 las peruanas que nos representarán en los Latin Grammy, están en la lista Susana Baca, Eva Ayllón y Araceli Poma...

Es muy emocionante, cuando vi en las noticias que estábamos ahí, dije qué y qué importante que todas las representantes peruanas seamos mujeres. Es una emoción grandísima, y también es gente que admiro mucho. No conocía a Araceli, pero me voy a poner a investigarla, y que sus temas sean en quechua está impresionante. Yo crecí escuchando el nombre de Eva Ayllón y de Susana Baca, abrirnos el camino entre todas es muy importante. Siento que cada vez hay más comunidad entre nosotras, no más recelo ni envidia.

Gian Marco escribió que estaba orgulloso de ser “el papá de Nicole Zignago”. Tú has luchado mucho con la frase “la hija de Gian Marco Zignago”, ¿qué significaron estas palabras de tu padre?

Sí, cuando dicen: ‘ay, sí, que esta nominación es por su papá’, cualquier cosa que hago se la retribuyen a mi papá. Y sí, algunas puertas se me han abierto porque mi papá conocía a alguien, y definitivamente ayuda, sí, no lo voy a negar en absoluto, pero una cosa es que se te abra la puerta y saber quedarte ahí. Eso, sí te soy sincera, me lo he ganado a pulso, y ha sido difícil, y ha sido un camino hermoso, ha sido a punta de trabajo y mucho estudio.

Poquito a poco me he abierto puertas. Sí he luchado por quitarme eso, sobre todo en mi país, porque en el resto de lugares, sobre todo en México, se siente bonito que de repente no te estén hablando de tu papá todo el rato, pero a la misma vez, con todo el orgullo del mundo, gran parte de la persona que soy es por mi papá y por mi mamá. Les estoy inmensamente agradecida, llevo también con orgullo el ser hija de alguien, de que me jode a veces, me jode, porque soy humano. La persona que soy es a raíz de ellos, y ya con el tiempo, y con mi trabajo, poco a poco la gente se dará cuenta del trabajo que estoy haciendo.

La cantautora Nicole Zignago le contó a Infobae sobre el distanciamiento con su padre.

Decidiste marcar distancia con tu padre, ¿ha habido momentos en que has tenido que frenarlo para que cumplan ese acuerdo?

Recuerdo que esa conversación fue de a una, de frente. Le dije: ‘tomemos distancia’, y mi papá lo ha sabido respetar muchísimo. Él me cuida mucho definitivamente, así como en el ámbito personal, también me pregunta cómo me ha ido (en lo laboral). Ha sido muy bonito ver nuestra relación pasar de papá a hija de colega a colega, estar en el estudio con un productor y que el me muestre su disco, y que esté nervioso porque quiere saber qué opino yo, y yo igual, porque los dos nos respetamos mucho y admiramos mucho. Yo lo sé porque él me lo dice. Él desde el comienzo me vio muy decidida, le dije, ‘Ey, toma distancia’. O de repente si él cruza la línea, le digo: ‘pá, pa un lado, aquí estoy bien’ (con una gran sonrisa). La vida me ha llevado a trabajar con la gente con quién él ha trabajado. Es muy bonito, sé que está muy orgulloso de mi.

Así como te expresas en tus canciones, también lo haces en redes, mostrando a tus fans un poco de tu vida sentimental...

Mi música es muy autobiográfica, la música es mi diario, literal. Creo que acompaña muy bien el ser vulnerable por los momentos que estoy pasando en mi vida, sin sobreexponer porque al final es mi vida, pero siento que es muy bonito contarle a la gente que me sigue desde hace mucho, el momento que estoy pasando, y que entiendan un poquito más mis canciones. A veces cuando tengo lanzamientos y hago zoom con la familia que he venido formando, en bonito contarle que sí, me enamoré. Ellos me cuentan sus historias a mi. Ahí es cuando se forma un vínculo bonito. Ser abierta con mis sentimientos es muy importante para mi, porque al final eso es mi música, mi música es de experiencias propias.

¿Y ya has aprendido cómo enfrentar a los detractores?

Sigo aprendiendo a manejarlo en el camino, es raro y feo que alguien que no sabe de ti, que no conoce tu camino, que no sabe de tu vida personal, venga a tener una opinión muy clara y concreta de ti, duele definitivamente, pero estoy aprendiendo a no leerlos porque al final me llena el corazón de cosas que no quiero sentir y me desvía el camino y el propósito que tengo con mi música. Van a estar (los comentarios), las cosas es no hacerles caso, es aprender a embarrarte de mantequilla y que te resbale.

Nicole Zignago habló sobre las críticas en contra de ella y de su familia.

¿Tu papá te ha dado consejos sobre ello?

Más que consejos verbales, son las enseñanzas que aprendo de mis papás son en acciones, verlos a ellos ser las personas que son. Siempre los he visto, a veces habían ataques contra la familia que digo, qué feo. Una cosa es que no te guste un artista y está bien, pero tomarte el tiempo de poner un mensaje hiriente. A veces me pone triste de saber que como sociedad estamos así, que la envidia prime, que el dolor prime. Por eso creo que es hablar con la gente del amor con tu familia, en pareja, es mejor que estar hablando de la vida personal de la que no conoces.

¿Cómo percibes a la sociedad peruana respecto a la igualdad?

Cada vez que voy a Perú y cuando veo los comentarios, me doy cuenta que más gente se da cuenta que amar es lo más normal del mundo, es lo más bonito, que el amor nos mueve absolutamente a todos y a todas. Sigo viendo ciertos comentarios feos, pero cuando me pongo a investigar, veo que son de otras generaciones, es mi opinión personal. Siento que va haber un quiebre importante desde mi generación hasta más adelante, siento que a la gente le está cambiando el chip.

¿Sabes lo que me pasa? Escucho el típico comentario “yo respeto pero sí me pasa, no quisiera”. O “bueno, yo respeto pero si mi hijo me sale gay, pues no”. Ahí es cuando digo: “entonces no estás respetando”. Que digan, “que la genta haga de su vida lo que quiera pero, yo no”. Está bien, pero no es muy coherente, es el típico: “te amo a pesar de”. No, tú no me amas porque yo ame libremente, tú me amas porque soy así, tú no me amanas a pesar de, me amas porque tengo cualidades y virtudes. Ahí ciento que nos falta muchísimo, pero veo mucho crecimiento y apertura en los corazones, de ver que dos personas que se aman es lo único que importa.

Nicole Zignago le confesó a Infobae sentirse plenamente enamorada y habla de la sociedad con la comunidad gay.

Imagino que en los Grammy irás con tu novia, ¿ya sabes que prenda usarás para la alfombra?

Sí, voy a ir con ella. Sobre la vestimenta, fíjate que no lo sé, no tengo la más mínima idea de lo que me voy a poner ese día. Probablemente me maquille yo, eso sí, me gusta mucho maquillarme, desde muy chiquita me gusta. Reservaré de una vez a alguien que me peine antes que todos estén ocupados. No he tenido tiempo de pensarlo, pero sí, me has hecho recordar, lo tengo que hacer. Será muy emocionante estar representando ahí a mi país.

Los Latin Grammy se llevarán a cabo el próximo 17 de noviembre, en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Nicole espera con ansias esta fecha, donde - como ella dice- vivirá su momento Hollywood, pero sobre todo, demostrará que todo esfuerzo tiene su recompensa.

