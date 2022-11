Mon Laferte y su reacción al recibir una falda andina de Wendy Sulca

El momento en el que Wendy Sulca le regaló una falda andina a Mon Laferte. Instagram

La cantante chilena Mon Laferte llegó a nuestro país hace unos días para brindar un concierto el 6 de noviembre. Aquí se encontró con la artista peruana Wendy Sulca, quien muy emocionada se acercó y le obsequió una falda andina de su propia marca.

Demostrando total humildad, Mon Laferte no dudó en abrazarla y agradecerle tamaño gesto. Además, expresó lo mucho que le había gustado esta prenda. Como se recuerda, la joven tiene su propia colección llamada Princesa Inca.

A través de un video, Wendy Sulca mostró lo cálido que fue su encuentro con la intérprete de ‘Mi Buen Amor’. “Mi hermosa Mon Laferte, de verdad eres una grande. ¡Gran ser humano, la más generosa, sencilla y linda del mundo! Gracias por invitarme a tu concierto, estuviste increíble. Espero pronto podamos cantar juntas, sería un sueño! PD: Le regalé la falda andina de mi marca de ropa y le encantó!”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Esta publicación logró la reacción de la cantante chilena, quien respondió: “¡Te quiero mucho! Amo la falda”.

Mon Laferte emocionada con obsequio de Wendy Sulca.

La llegada de Mon Laferte a nuestro país causó gran conmoción entre los peruanos, más aún cuando la cantante hizo un particular pedido que llegó a su imitadora de Yo Soy en Perú.

. “Ando buscando a Oriana Montero para invitarla al concierto en Lima, ¿alguien le dice?”, escribió la interprete de “Tu falta de querer” en su cuenta oficial de Twitter horas antes de presentarse en el Arena Perú.

El encuentro se pudo concretar en horas de la noche y fue confirmada a través de una publicación de Oriana Montero, donde se le ve compartiendo con la cantante chilena.

“¿Qué? ¿Esto es cierto? ¡No puede ser! No puedo creer que esto esté pasando amigos”, fue lo primero que escribió Montero al ver la publicación de Mon Laferte en su cuenta de Twitter. “Debo estar soñando, no me despierten”.

Oriana Montero y su reacción al conocer que Mon Laferte la estaba buscando para cantar con ella en su concierto en Perú. (TikTok)

La chilena terminó invitándola a su concierto, y no solo eso, se encontraron en el backstage del Arena Perú. “La mejor experiencia de mi vida”, escribió la imitadora, quien recibió el apoyo de sus seguidores.

Muchos indicaron que esperaba que ambas canten juntas, sin embargo, destacaron la humildad que tuvo Mon Laferte para buscarla e invitarla a su show. La intérprete de ‘Mi Buen Amor’ presentará su siguiente concierto en Trujillo, este martes 8 de noviembre.

Cómo la imitadora de Mon Laferte conoció a la cantante chilena. TikTok

