Mon Laferte invitó a su imitadora de ‘Yo Soy’ para que cante con ella en su concierto en Perú

La cantante chilena Mon Laferte se encuentra en el Perú para brindar sus dos conciertos. La artista internacional deleitará a sus fanáticos este 06 de noviembre en el Arena Perú y, posteriormente, viajará a Trujillo para cantar ante sus miles de fans este martes 08. Como parte de su visita a tierras peruanas, la estrella mundial sorprendió a su imitadora con una invitación especial.

Y es que, Oriana Montero, quien llegó al Perú en el 2018 y participó del conocido programa “Yo Soy”, donde resultó ser la ganadora de la temporada 21 imitando a Mon Laferte y poco a poco se fue ganando el corazón del público convirtiéndose en una de las favoritas. Desde entonces, ha realizado algunas apariciones en los diferentes formatos del reality de Latina como retadora y se encuentra trabajando en su propia música.

Tras su llegada a Lima, Mon Laferte utilizó sus redes sociales para revelar que estaba buscando comunicarse con Oriana Montero. “Ando buscando a Oriana Montero para invitarla al concierto en Lima, ¿alguien le dice?”, escribió la interprete de “Tu falta de querer” en su cuenta oficial de Twitter esta tarde.

Esta publicación no tardó en llegar a la joven venezolana, quien se mostró más que emocionada y decidió responder realizando un TikTok de su reacción al leer el post. “¿Qué? ¿Esto es cierto? ¡No puede ser!. No puedo creer que esto esté pasando amigos”, dijo la cantante, quién también expresó su felicidad en las historias de su cuenta de Instagram. “Debo estar soñando, no me despierten”.

Incluso, Oriana Montero compartió el mismo vídeo en su perfil de Instagram y agradeció el apoyo de todos sus seguidores por haberla ayudado a hacer su sueño hecho realidad. Sucede que, hace algunos días, se grabó en sus redes sociales pidiéndole a Mon Laferte si era posible conocerla en persona, tomarse una foto y más, por lo que también pidió a sus fans que etiqueten a la compositora para que logre ve su clip.

“No puedo creer que esté sucediendo. Mon Laferte TE AMO GRACIAS por ser un ser tan hermoso. Hoy te conoceré por fin. Gracias a todos por ayudarme a hacerlo realidad”, escribió como descripción en su post y el cual ya cuenta con múltiples reacciones de los usuarios que festejan la oportunidad que se le ha presentado. “e lo mereces, disfrútalo mucho”, “Que bonito ver que los sueños se cumplen”, “Ori felicidades te lo mereces”, fueron algunos de los comentarios.

